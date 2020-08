La NBA et la NBPA (Players Association) ils ont publié une déclaration ce vendredi pour confirmer que les éliminatoires pour le titre reprendront ce samedi après la grève des joueurss due au racisme et à la brutalité policière en Amérique.

Le directeur exécutif de la NBPA, Michele Roberts, et le commissaire du concours, Adam Silver, ont résolu le retour du concours ce samedi. « Toutes les parties ont convenu de poursuivre les matchs éliminatoires de la NBA ce samedi 29 août, étant entendu que la ligue et les joueurs travailleront pour promulguer les engagements suivants », indiquent-ils.

Parmi eux, lLa NBA et ses joueurs ont convenu d’établir immédiatement une coalition «justice sociale», avec des représentants des joueurs, des entraîneurs et des gouverneurs, qui « se concentrera sur un large éventail de questions, y compris l’amélioration de l’accès au vote, la promotion de l’engagement civique et le plaidoyer pour une réforme significative de la police et de la justice pénale ».

Option de vote sécurisé

De plus, «dans chaque ville où une franchise de ligue possède et contrôle la propriété d’un stade, les propriétaires d’équipe continueront de travailler avec les responsables locaux des élections. de transformer les locaux en bureau de vote pour l’élection générale de 2020, afin de permettre une option de vote en personne sécurisée pour les communautés vulnérables au COVID. «

« Si une date limite est dépassée, les propriétaires d’équipement travailleront avec les agents électoraux locaux pour trouver une autre utilisation liée aux élections pour l’installation, qui comprend, entre autres, les réunions d’inscription des électeurs et de réception des bulletins de vote », ajoute le communiqué qui a convenu des 13 franchises qui se réunissent à Orlando.

«La ligue travaillera avec les joueurs et nos partenaires de diffusion pour créer et inclure des publicités dans chaque match éliminatoire dédié à la promotion d’un plus grand engagement civique. lors des élections nationales et locales, et pour sensibiliser à l’accès et aux opportunités des électeurs », dit-il.

Déclaration conjointe de la NBA et de la NBPA: pic.twitter.com/EFp6fG9oZs – NBA (@NBA) 28 août 2020

Promouvoir la justice sociale

« Ces engagements viennent après des mois de collaboration étroite autour de la conception d’un environnement sûr et en bonne santé pour redémarrer la saison NBA, fournir une plateforme pour promouvoir la justice sociale et créer une Fondation NBA axé sur l’autonomisation économique de la communauté noire », indique le communiqué.

Enfin, la ligue et l’Association des joueurs ont espéré que les éliminatoires reprendraient sans heurts et qu’ils pouvaient continuer à travailler sur la même ligne. « Nous attendons avec impatience la reprise des éliminatoires et de continuer à travailler ensemble, à Orlando et sur les marchés des équipes de la NBA pour conduire un changement significatif et durable. «