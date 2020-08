Gayle Benson, propriétaire des Saints et Pélicans de la Nouvelle-Orléans, a reçu un diagnostic de coronavirus, comme le rapporte le Times-Picayune | Avocat de la Nouvelle-Orléans vendredi.

Benson, 73 ans, serait en convalescence après avoir reçu un diagnostic de maladie au cours des dernières semaines et «va bien», selon le vice-président senior des communications des Saints, Greg Bensel.

Bensel a publié une déclaration sur le rétablissement de Benson, par Shams Charania de ..

«Elle progresse bien et s’améliore quotidiennement. Elle n’a pas manqué un appel de travail quotidien avec le personnel des Saints et des Pélicans et n’a pas manqué un appel de propriétaire de la NBA ou de la NFL ces derniers jours – elle n’a pas été hospitalisée et se rétablit à la maison. Elle remercie tout le monde pour leurs pensées et leurs prières.