Le monde est actuellement dans une position difficile alors qu’il continue de lutter contre le racisme systématique en Amérique. Les joueurs de la NBA à Orlando ont protesté mercredi contre la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, en décidant de ne pas participer à leurs matchs éliminatoires.

Les 76ers de Philadelphie ne sont plus dans la bulle après avoir perdu au premier tour, mais ils font toujours un effort pour avoir un impact sur le monde. Ce type est Ben Simmons qui présente un nouveau projet appelé «Do More» pour aider à lutter contre le racisme dans le monde.

Il a rejoint une chaîne d’information en Australie pour discuter de son projet et de son expérience du racisme dans son propre pays:

Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va mourir maintenant. Je pense que c’est le moment idéal pour que tout le monde fasse plus. Je pense que l’Australie est un endroit idéal pour vivre et grandir, mais sachez certaines choses que nous pouvons faire, nous pouvons faire pour en faire un meilleur endroit.

J’espère qu’ils seront capables d’écouter, d’apprendre en écoutant et en s’éduquant eux-mêmes, puis en continuant à agir en conséquence, en essayant de faire plus, en faisant les bonnes choses et en faisant monter et non les gens, alors j’espère que cela aidera les gens à ouvrir les yeux sur la situation .