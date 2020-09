La réputation de Chris Paul en tant que l’un des plus grands meneurs de jeu de tous les temps était déjà consolidée avant le commerce choquant et à succès qui l’a envoyé au Thunder d’Oklahoma City pour Russell Westbrook et une immense collection de choix de repêchage et d’échange de choix l’été dernier. Moins certain était la quantité de CP3 restante dans le réservoir pour une saison qui le verrait avoir 35 ans.

Paul a commencé la saison avec trois ans et 125 millions de dollars restants sur son contrat. Il n’a pas disputé plus de 61 matchs de saison régulière au cours des trois dernières saisons à cause de blessures. La motivation de Houston pour le déplacer était au moins en partie à cause de la détérioration de sa relation avec James Harden, ce qui offrait plus de preuves que la nature incroyablement exigeante de Paul en tant que coéquipier le rendait difficile à travailler.

Le projet de capitole qui a changé de mains dans l’échange Westbrook-pour-Paul a offert une preuve supplémentaire de la façon dont Paul n’était plus considéré comme un actif, du moins pas sur ce contrat. Oklahoma City a réussi à armer Houston pour qu’il abandonne les choix de première ronde en 2024 et 2026 (tous deux protégés de 1 à 4), ainsi que des échanges de choix en 2021 et 2025. Suite à l’accord qui a envoyé Paul George aux Clippers, le mouvement du Thunder pour Paul était évidemment moins sur le joueur que sur les futurs actifs.

La plupart des gens ne pensaient même pas que Paul jouerait à Oklahoma City. Quel besoin une équipe de reconstruction avait-elle vraiment un meneur vieillissant et ultra coûteux? Il y avait des rumeurs reliant Paul au Miami Heat pendant des semaines. Mais lorsque les négociations commerciales ont échoué et qu’il est devenu évident que le CP3 allait vraiment jouer pour le Thunder, peu de gens s’attendaient à ce qu’une série éliminatoire soit même dans le domaine du possible.

Non seulement les Thunder ont fait les séries éliminatoires cette saison – ils étaient en fait meilleurs qu’ils ne l’étaient il y a un an avec Westbrook et George. Après un départ lent, les Thunder étaient la troisième meilleure équipe de la NBA après Thanksgiving en pourcentage de victoires, derrière seulement les têtes de série n ° 1 (les Bucks et les Lakers) à chaque conférence. Rien de tout cela ne se passe sans Paul, qui était un sorcier absolu en route vers l’une des meilleures saisons de son illustre carrière.

La saison du Thunder est maintenant terminée avec une dernière seconde défaite contre les Rockets dans le septième match de leur série éliminatoire du premier tour. C’est une autre déception pour le CP3 en séries éliminatoires, mais sa saison ne doit être vue qu’un succès incroyable.

On pensait que le Thunder tankait sans Westbrook et George. Au lieu de cela, ils ne se sont améliorés qu’avec CP3

Oklahoma City était considéré comme un prétendant au championnat marginal lors de la saison 2018-2019 avec Paul George enfermé dans une nouvelle prolongation de contrat et Westbrook sortant de deux saisons consécutives où il avait en moyenne un triple-double. Au lieu de cela, les Thunder ont été bons, pas très bons toute la saison et ont vu leur campagne se terminer au premier tour sur un tir emblématique de Damian Lillard.

La fin décevante du Thunder lors des séries éliminatoires de 2019 a rendu difficile de les voir à nouveau comme un prétendant au championnat s’ils le rejoignaient, mais il était certainement possible pour OKC de faire une course profonde dans l’Ouest avec quelques ajustements à la liste. La demande commerciale de George à Los Angeles a tout fait exploser et a positionné la franchise pour une reconstruction totale. Après que George et Westbrook aient été déplacés, la plupart des projections de pré-saison comme celle de Jacob Goldstein prévoyaient que le Thunder remporterait 36 ​​matchs avec environ 20% de chances de participer aux séries éliminatoires.

Personne n’aurait deviné qu’OKC serait encore meilleur cette année, mais c’est exactement ce qui s’est passé.

Oklahoma City a remporté 61,1% de ses matchs cette saison et a terminé avec la cinquième tête de série des séries éliminatoires de l’Ouest. Un an plus tôt avec George et Westbrook, le Thunder avait remporté 59,8% de leurs matchs et terminé avec la sixième place.

Crédit Oklahoma City pour l’acquisition d’un tireur éprouvé dans le court avant à Danilo Gallinari et l’un des meilleurs jeunes gardes du jeu à Shai Gilgeous-Alexander. La formation de trois gardes du Thunder, qui comprend également Dennis Schröder, est devenue le trio le plus dévastateur de la ligue, comme l’a détaillé l’écrivain Michael Pina. Steven Adams est également resté utilisable au centre, et le Thunder a semblé trouver un joyau dans la recrue non repêchée Luguentz Dort, qui est brièvement devenue le joueur le plus bourdonnant de la ligue lors du septième match.

Mais il ne fait aucun doute qui a été le moteur de la surprenante saison d’OKC. Tout le succès de Thunder a commencé avec Chris Paul.

Chris Paul a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière

Il semblait bien que les jours de Paul en tant que All-Star étaient derrière lui à l’entrée de la saison. Paul n’avait pas fait partie de l’équipe des étoiles depuis 2016. Il y avait un groupe de jeunes joueurs impressionnants du périmètre dans l’Ouest qui attendaient leur tour. Oui, Paul est devenu un All-Star cette saison – vous vous souvenez de ce dunk alley-oop qu’il a lancé? – mais il était aussi bien plus que ça.

Selon presque toutes les définitions, Paul était l’un des meilleurs joueurs de la NBA cette année. Voici ses classements à l’échelle de la ligue dans plusieurs statistiques tout-en-un qui tentent de capturer l’impact sur le terrain et la contribution à la victoire:

Comment Paul a-t-il fait cela? Surtout en réalisant l’une des saisons de tournage les plus efficaces de sa carrière. Il y a quelques chiffres qui ressortent:

Le tir réel à 61% de Paul cette saison était la deuxième meilleure note de sa carrière.

Il a réussi 55,4% de ses tentatives de placement à deux points, sa plus haute note jamais atteinte.

Paul a réussi 85,2% de ses tirs sur la jante, époustouflant son précédent record de carrière de 70,6% en 2014.

Paul étant aussi bon à la jante avec une telle taille et un tel désavantage athlétique est vraiment l’un des numéros les plus fous de la saison. C’est une preuve supplémentaire que l’intelligence et la ruse sont tout aussi importantes que les capacités physiques aberrantes lors de l’évaluation des joueurs.

Paul était également de l’argent à la ligne, réussissant 90,7% de ses lancers francs. Cela ne devrait que rendre les fans de Thunder plus curieux de savoir pourquoi Gallinari effectuait (et manquait) un lancer franc qui aurait pu réduire le déficit à un point avec une seconde à jouer dans le match 7.

Le CP3 pourrait aider de nombreuses équipes s’il est échangé

Paul est maintenant sous contrat pour les deux prochaines saisons à environ 85 millions de dollars au total. C’est toujours un nombre énorme sur une feuille de plafond, mais il a prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’il en valait la peine. Le Thunder pourrait facilement conserver Paul pendant une autre année, mais il serait logique que l’exécutif Sam Presti profite de la valeur de Paul après une saison fantastique. Les prétendants ne devraient pas manquer de faire la queue pour lui offrir des forfaits intrigants.

Les Milwaukee Bucks sont au bord de la catastrophe lors de leur deuxième tour contre le Miami Heat. Si les Bucks sont éliminés, il n’y a pas de meilleur mouvement sur le plateau que d’essayer d’échanger contre le CP3 comme ultime effort pour remporter un titre lors de la dernière saison. Giannis Antetokounmpo est sous contrat.

Les 76ers de Philadelphie seraient un autre excellent choix pour Paul. L’ajout de CP3 aiderait Ben Simmons à devenir un attaquant plus naturel et donnerait à l’équipe un autre tireur à l’extérieur. Miami pourrait également rester un prétendant s’ils échouaient cette année, bien qu’il soit probable que l’équipe voudra garder son espace de plafond salarial ouvert pour Antetokounmpo à l’été 2021. Et si une jeune équipe cherchant à se hisser au classement comme le Phoenix Suns a poussé Paul?

Bien sûr, travailler sur un échange pour CP3 et son salaire géant sera extrêmement difficile et nécessitera probablement plusieurs équipes pour réussir. Il s’agit également de savoir ce qui en valait la peine pour le Thunder, car ils ont déjà une tonne de futurs choix au repêchage des Clippers et des Rockets et son échange enverrait sûrement l’équipe en mode de reconstruction complète. Quoi qu’il en soit, Paul devrait avoir une valeur immense à l’échelle de la ligue après sa course avec le Thunder cette année, ce qui en fait l’une des pièces potentielles les plus intéressantes à déplacer pendant l’intersaison.

Rien de tout cela ne touche même les responsabilités de Paul à la tête de l’Association des joueurs pendant une année incroyablement éprouvante, surtout une fois qu’il est arrivé dans la bulle.

Les critiques retiendront le manque de succès de Paul en séries éliminatoires contre lui, mais la réalité est qu’il a entraîné une équipe du Thunder dont personne ne pensait qu’il ferait même les séries éliminatoires vers un match 7 et l’a presque gagné. Les chiffres de Paul tout au long des sept séries de matchs étaient également très bons: 21,3 points par match sur 60,4% de tir réel.

Chris Paul est loin d’être lavé, et il l’a prouvé cette année. Il n’y a pas de meilleur joueur à cibler pour un candidat potentiel cette intersaison pour le pousser au niveau suivant.