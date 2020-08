Les Lakers de Los Angeles ont pris l’émotion de jouer le Kobe Bryant Day et de porter son maillot Black Mamba City Edition dans une performance tout à fait dominante sur les Portland Trail Blazers, prenant une avance de 3-1 dans la série avec une victoire de 135-115 qui n’était pas compétitif une grande partie de la nuit.

Bien que leur attaque ait été sujette à des départs lents lors de la reprise de la NBA et parfois en séries éliminatoires, les Lakers ont ouvert le match 4 avec une course de 15-0. Leur concentration et leur intensité correspondaient à l’esprit avec lequel Bryant a joué tout au long de sa carrière, et c’était ce que l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, espérait que l’équipe aurait.

«Premièrement, nous voulons avoir des émotions positives. Nous voulons que ce soit une journée pour célébrer sa vie et porter ce type d’émotion dans le jeu », a déclaré Vogel avant le match.

«Nous avons toujours voulu incarner ce qu’il représentait. Nous savons tous qu’il voudrait que nous gardions le pied sur l’accélérateur même si nous en avons remporté deux de suite, et c’est ainsi que nous allons essayer d’aborder ce match. »

LeBron James et Anthony Davis étaient dans un rythme précoce, et Kentavious Caldwell-Pope et Danny Green sont sortis de leurs chutes respectives pour aider les Lakers à prendre une avance de 24-8 au premier quart. Le score était bien sûr une ode appropriée à Bryant.

Les Lakers ont accumulé 43 points au premier quart et 37 autres au deuxième pour prendre une avance de 80-51 à la mi-temps. James a été absolument prolifique au deuxième quart, marquant 14 de ses 22 points en première période.

L.A. est allé sur une course de 10-2 pour commencer le troisième quart, ponctué par James drainant un pointeur de 36 pieds 3 points qui a incité l’entraîneur-chef des Trail Blazers, Terry Stotts, à demander un temps mort. Portland a répondu avec une poussée de 24-9, mais les Lakers ont tout de même conservé une avance de près de 30 points dans le quatrième.

Le coussin a permis à James de siéger pendant tout le quatrième quart-temps, et il a terminé avec 30 points, 6 rebonds et 10 passes, tout en tirant 83% du terrain en seulement 28 minutes.

Davis, Lillard blessé

S’il y avait une raison pour que les Lakers s’inquiètent, Davis a été exclu au troisième trimestre en raison de spasmes au dos. Il a récolté 18 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 18 minutes. Davis est resté avec l’équipe sur le banc tout en portant une machine de stimulation électrique.

Également au troisième quart, la star des Blazers Damian Lillard a subi une blessure au genou droit non spécifiée. Il a d’abord tenté de jouer à travers avant de demander pour de bon. Lillard jouait déjà à travers un doigt fracturé sur sa main gauche.

