En ce jour de 1941, le grand homme des Boston Celtics et légende de l’entraînement de la NCAA John Thompson est né à Washington D.C.

Ancien joueur des Providence College Friars et membre clé de leur équipe de championnat NIT de 1963, Thompson sera plus tard repêché par les Celtics avec le 25e choix au total du repêchage de la NBA en 1964.

Il ne jouerait que deux saisons dans un rôle de réserve pour Boston, surnommé «the Caddy» pour son rôle dans le soutien du grand homme vedette Bill Russell, remportant un titre pour ses problèmes à chacune de ses deux saisons avec les Celtics avant de commencer la phase suivante de sa carrière.

Thompson prendrait sa retraite à la fin de cette période pour devenir entraîneur, d’abord comme entraîneur au niveau secondaire avant d’accepter le poste à l’Université de Georgetown.

Là, il deviendrait un mentor et un entraîneur transformateur, des joueurs du Temple de la renommée comme Allen Iverson attribuant à Thompson le mérite d’avoir changé le cours de leur vie.

L’ancien frère deviendrait le premier entraîneur noir à remporter un titre NCAA, et il continue d’être tenu dans la plus haute estime pour le rôle qu’il a joué dans la transformation du sport grâce aux relations qu’il a nouées avec les joueurs.

Thompson changera de carrière à nouveau tard dans la vie, devenant analyste de basket-ball pour TNT et ESPN, et resta actif dans la communauté du basket-ball au sens large jusqu’à sa mort il y a quelques jours à peine, le 30 août.

Repose en paix, John Thompson.

Thompson partage son anniversaire avec l’ancien meneur de jeu celtique Nate Archibald, qui est entré dans ce mot en 1948 dans le sud du Bronx, New York City, New York.

Le natif du Bronx a joué pour UTEP collégialement et a été repêché 19e au total par les (alors) Cincinnati Royals (maintenant Sacramento Kings), jouant pour eux, les (alors) New York Nets (maintenant à Brooklyn) et Buffalo Braves avant que cette dernière équipe ne traite. lui à Boston lorsque les deux franchises ont également été échangées (histoire longue, étrange et fascinante).

Archibald a joué cinq saisons avec les Celtics, remportant un titre avec l’équipe en 1981, et récoltant en moyenne 12,5 points, 1,9 rebonds et 7,1 passes par match avec l’équipe.