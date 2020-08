Les Philadelphia 76ers sont au milieu d’une recherche d’entraîneur pour la première fois depuis 2013 après avoir limogé Brett Brown lundi et il existe déjà une liste de candidats pour le poste. Cependant, il semble y avoir un nouveau nom ajouté au mélange.

Selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, l’ancien entraîneur des Cleveland Cavaliers, Mike Brown, pourrait également être jeté dans le mélange.

Pompey écrit:

L’entraîneur-chef associé des Golden State Warriors, Mike Brown, pourrait faire partie de la composition du poste d’entraîneur-chef des 76ers. Une source de la ligue dit que les communications se produisent sur ce front. Obtiendra-t-il une entrevue? Être déterminé.

Brown a un record de carrière d’entraîneur de 347-216, y compris un record de 305-187 avec les Cavaliers alors qu’il les a guidés vers une apparition en finale de la NBA en 2007. Il a également passé un certain temps en tant qu’entraîneur des Los Angeles Lakers pendant une saison, puis cinq. matchs dans la saison suivante.

De toute évidence, Brown a eu beaucoup de succès dans sa carrière, mais Tyronn Lue est probablement le plus logique pour ce groupe spécifique de Sixers. Ils ont besoin d’un gars qui exigera le respect dès le premier jour et c’est ce que propose Lue en plus d’être un très bon entraîneur des X et des O. Le directeur général Elton Brand a mentionné ce qu’il recherchait chez un nouvel entraîneur, il reste donc à voir ce que lui et son équipe feront.