Les Philadelphia 76ers commencent à ramasser les morceaux après l’une des saisons les plus décevantes de leur histoire. Ils avaient beaucoup d’attentes à affronter lors de la saison 2019-2020 et au lieu de cela, ils ont humilié et balayé le premier tour par les Boston Celtics.

Après une saison décevante comme celle-ci, il y aura évidemment des changements. Le premier regard sera sur l’entraîneur Brett Brown, qui est l’homme en chef depuis sept saisons à Philadelphie, mais il est peut-être temps de changer cet endroit sur le banc, car l’équipe cherche peut-être une nouvelle voix.

Selon Shams Charania de . and The Stadium, le licenciement de Brown est imminent et il y a déjà quelques candidats pour le poste dont l’ancien champion de la NBA Tyronn Lue ainsi que l’entraîneur de Villanova Jay Wright:

Après leur défaite face aux Celtics, les 76ers devraient se séparer de l’entraîneur Brett Brown, selon plusieurs sources connaissant la situation. Ce n’est qu’une question de quand. On pense que la franchise reste déterminée à construire autour des All-Stars Joel Embiid et Ben Simmons, avec la charge probable de déterminer la dynamique appropriée – sur et en dehors du sol – entre les mains du prochain entraîneur. Gardez un œil sur les candidats entraîneurs potentiels suivants, selon des sources: l’assistant des 76ers Ime Udoka, l’assistant des Clippers Ty Lue, Jay Wright de Villanova et l’ancien entraîneur des Grizzlies et des Kings Dave Joerger.

En plus de cela, les Sixers semblent engagés envers le directeur général Elton Bran malgré ses échecs pendant l’intersaison. L’équipe a choisi son option pour la saison 2020-21 et il reste que la franchise a confiance en lui pour aller de l’avant.

Shams:

La franchise aura des décisions à prendre dans l’ensemble de l’organisation cette intersaison. Gardez à l’esprit, cependant, que l’équipe a exercé une option de contrat pour la saison 2020-2021 sur GM Elton Brand il y a quelques mois à peine et des sources affirment qu’il a maintenu une relation saine avec la propriété.

Les Sixers ont un jeune duo solide avec Embiid et Simmons et il est maintenant temps de profiter de ce qu’ils ont et de construire un gagnant autour de ces deux étoiles brillantes.