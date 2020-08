Peu de personnes couvrant le repêchage ont regardé et analysé les prospects autant que Sam Vecenie de l’Athletic. Fait intéressant, peu de personnes couvrant le repêchage et les perspectives sont aussi élevées sur Ball que Vecenie car il a longtemps eu Ball au sommet de son tableau de repêchage.

Son repêchage simulé après la loterie jeudi soir a placé Ball troisième au classement général des Charlotte Hornets, bien qu’il ait maintenu qu’il pense toujours que Ball est la perspective la plus talentueuse.

Voici une partie de son explication sur l’atterrissage du ballon à Charlotte:

«La grande question ici est évidemment celle de son efficacité. Il n’est pas un bon tireur en ce moment, n’ayant réussi que 28% de ses 86 tentatives à 3 points la saison dernière. Je pense qu’il est probablement légèrement meilleur que cela en tant que tireur en termes de toucher. Bien que sa prise de décision en tant que passeur soit excellente, ses décisions de tir laissent beaucoup à désirer. Il y a des possessions où il fait simplement un choix prédéterminé et dit qu’il va s’arrêter et tirer, quelle que soit la façon dont joue la défense. Son jeu de flotteur est fort et son package de finition n’est pas terrible, mais son manque de force est un obstacle important dans la façon dont il joue par contact. Au fur et à mesure que Ball devient plus fort avec l’âge, je m’attends à ce qu’il s’améliore vraiment autour de la jante et dans sa capacité à accepter le contact en tant que porteur de balle lorsqu’il sort des écrans de balle. «