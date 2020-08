Le gardien de point de départ des Raptors de Toronto, Kyle Lowry, a une entorse à la cheville; tout ce que nous savons grâce à Shams Charania de l’Athletic.

Quant à savoir quand (ou si) le produit Villanova sera disponible pour affronter les Celtics de Boston dans leur série éliminatoire de deuxième tour de la Conférence Est, cela reste à déterminer.

Le garde des Raptors sera très motivé à revenir dès qu’il le pourra, mais Toronto garde son statut de joueur proche de la veste.

En sortant de la victoire des Raps Game 4 des Brooklyn Nets après avoir semblé tourner la cheville au premier quart, le général vétéran du plancher ne revenait pas et se faisait photographier la voûte plantaire par une IRM après le match, ce qui a semé la confusion.

Les Raptors ont reconnu l’entorse, mais n’ont partagé aucune information sur les raisons pour lesquelles l’arche était examinée, ni sur le calendrier du retour de Lowry.

«Cela nous ferait beaucoup de mal», a raconté l’entraîneur-chef Nick Nurse après leur balayage des Nets sur la perspective de jouer sans le Pennsylvanian.

«Vous savez à quel point il joue un rôle important dans tout cela», a ajouté Nurse. «Il est notre leader le plus expérimenté et le plus dur que nous ayons.»

Il se peut que les Raps devront se passer de Lowry pour un match ou même plusieurs; il se peut aussi que le garde vétéran soit plus proche que cela d’un retour, et utilise simplement la blessure pour rendre la planification du match plus difficile pour un match entre deux entraîneurs prudents.

Jeudi, lorsque le premier match de la série entre les deux équipes de la division Atlantique doit commencer, nous le saurons.