Alors que les Rockets et le Thunder se préparent pour un match charnière 4 lundi, Houston tente de rebondir après une perte en prolongation samedi qui a vu l’équipe échouer à prendre une avance de 3-0 sur le Thunder.

Au lieu de cela, Houston portera une avance de 2-1 dans la série.

Depuis qu’il a sollicité son quad droit lors de l’avant-dernier match de Houston de la saison régulière, Westbrook a été porté disparu. Bien qu’il y ait des mises à jour positives sur ses progrès, l’ancien MVP a raté chacun des trois premiers matchs éliminatoires contre la seule franchise qu’il connaissait avant l’échange de l’été dernier.

Sans Westbrook dans l’alignement, les Rockets sont loin d’être au complet, mais ont été en mesure de dominer le Thunder par à-coups. Il a fallu quelques héroïques tardifs, un roulement critique et un gros tir à trois points de Shai Gilgeous-Alexander, mais le Thunder a réussi à rester en vie en remportant le troisième match.

Maintenant, ils peuvent même participer à la série s’ils gagnent le quatrième match, et heureusement pour le Thunder, ils ne verront pas non plus Westbrook à ce moment-là.

Selon Jonathan Feigen du Houston Chronicle, l’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni, a fourni une mise à jour sur Westbrook et n’a pas donné l’impression que le garde reviendrait bientôt dans l’alignement, bien que cela puisse évidemment changer.

Le gardien des Rockets, Russell Westbrook, a de nouveau intensifié ses entraînements dans sa réadaptation à partir d’un muscle quadriceps droit tendu, mais c’était le seul changement dans ses efforts pour jouer dans la série de premier tour contre le Thunder d’Oklahoma City. Westbrook a été exclu pour le quatrième match de lundi, les Rockets étant toujours incapables d’estimer un calendrier pour le moment où il jouera. « Je n’ai pas de meilleure idée (du moment où Westbrook sera autorisé à jouer) », a déclaré D’Antoni. «Il va très bien et travaille dur. On a l’impression que ça se rapproche, quoi que cela signifie. Nous ne savons vraiment pas. Il vit dans la salle d’entraînement et il fait ses exercices. Il y met beaucoup de mouvement maintenant pour arriver à 100%. »

Le match 4 débutera à 15 h 00. CT lundi. Les Rockets seront également sans Luc Mbah a Moute, tandis que les Thunder devraient être à pleine puissance.