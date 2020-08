Les Timberwolves du Minnesota ont brisé leur sort de loterie de repêchage en grand, se hissant au premier choix du repêchage de la NBA 2020. La récompense est le choix entre LaMelo Ball, Anthony Edwards et James Wiseman pour faire équipe avec leur noyau déjà excitant à D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns.

Chacun de ces trois meilleurs prospects correspond d’une manière ou d’une autre aux Timberwolves, ce qui leur offre une chance de jeter un coup d’œil à chacun et de déterminer le meilleur ajustement et le meilleur talent. Une zone arrière Russell-Ball serait l’une des zones arrière offensive les plus excitantes de la ligue, mais une zone arrière Russell-Edwards pourrait mieux convenir dans un avenir immédiat. Towns et Wiseman donneraient aux Timberwolves un court avant athlétique pour l’avenir et pourraient fournir une couverture à la déjà jeune superstar de l’équipe.

Et après que les Timberwolves aient pris leur décision, jusqu’où les autres tombent-ils? Est-ce que Wiseman sortira du top cinq? Ball sortira-t-il des trois premiers? Edwards sera-t-il le prochain garde repêché?

Dans cet esprit, voici notre troisième édition du NBA Draft 2020.

14

Minnesota Timberwolves – Anthony Edwards, garde

Dale Zanine-USA TODAY Sports

Alors que Ball est considéré comme le meilleur joueur par de nombreux dépisteurs, la correspondance d’Edwards avec Russell pourrait être l’une des petites choses qui séparent deux espoirs de même valeur.

13

Golden State Warriors – James Wiseman, grand

Joe Rondone / L’appel commercial

Tous les signes indiquent que les guerriers s’éloignent de Ball. Il serait surprenant que l’équipe n’ait pas échangé ce choix contre une franchise qui valorise Ball (toux tousse les New York Knicks) et fait le plein d’actifs pour un potentiel Bradley Beal ou Giannis Antetokounmpo.

12

Charlotte Hornets – Bal LaMelo, garde

Anthony Au-Yeung / .

Associer LaVar Ball et Michael Jordan suffit à rendre ce choix intriguant. Sur le terrain, Ball pourrait amener la franchise au niveau supérieur.

11

Chicago Bulls – Deni Avdija, aile

Jim Dedmon-USA TODAY Sports

Atterrir quatrième dans un repêchage à trois est difficile, mais Avdija est un précieux prix de consolation alors que les Bulls entrent dans une nouvelle ère.

dix

Cavaliers de Cleveland – Devin Vassell, aile

Rob Kinnan-USA TODAY Sports

Pour une équipe avec une charge de gardes et une charge de centres, sélectionner l’une des ailes supérieures dans le projet semble être une opération facile.

9

Atlanta Hawks – Isaac Okoro, aile

John Reed-USA TODAY Sports

Aucune équipe n’a embrassé l’ère moderne du rythme, de l’espacement et des ailes 3 & D comme les Hawks et Okoro est une autre aile à ajouter à leur liste croissante.

8

Detroit Pistons – Killian Hayes, garde

Jim Dedmon-USA TODAY Sports

Les Pistons ont un énorme trou au point de garde pour avancer et Hayes est le meilleur joueur disponible sur le plateau, ce qui en fait un match parfait.

7

New York Knicks – Tyrese Haliburton, garde

Chris Covatta / .

Haliburton est une excellente option pour New York, mais pas aussi bien quand tous les yeux étaient rivés sur LaMelo Ball entrant dans le repêchage.

6

Washington Wizards – RJ Hampton, garde

Ian Hitchcock / .

Le statut de Hampton au repêchage a augmenté et diminué au cours de l’année dernière, mais il est toujours un garde athlétique capable de marquer à plusieurs niveaux.

5

Phoenix Suns – Obi Toppin, attaquant

David Kohl-USA TODAY Sports

Si le repêchage avait eu lieu à sa date normale, Toppin aurait probablement surfé sur la vague de sa saison d’évasion à un choix parmi les cinq premiers. Phoenix place l’attaquant polyvalent et de haut vol à la place au n ° 10.

4

San Antonio Spurs – Onyeka Okongwu, grand

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Les Spurs reviennent à la loterie pour la première fois en plus de 20 ans et repartent avec l’un des joueurs évasifs de la saison dans un gros bloc athlétique.

3

Sacramento Kings – Saddiq Bey, aile

Kyle Ross-USA TODAY Sports

Le seul domaine que les rois ne devraient pas rédiger est au centre. Bey est une aile qui peut intervenir et potentiellement aider à remplacer Bogdan Bogdanovic s’il part cet été.

2

Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Aaron Nesmith, Wing

Andrew Nelles / Tennessean.com

Les pélicans ont besoin de joueurs de tir et d’ailes. Nesmith a tiré 52,2% sur 8,2 tentatives de trois points par match (pas une faute de frappe) et trouverait immédiatement des minutes à la Nouvelle-Orléans.

1

Boston Celtics – Cole Anthony, garde

Jeremy Brevard-USA TODAY Sports

Gardien oublié de la classe de recrutement 2019, Anthony a subi une blessure en Caroline du Nord, mais possède encore une tonne de potentiel en tant que buteur et garde de tête au niveau suivant.