Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Lu Dort, a explosé pour 30 points lors de la défaite du match 7 contre les Houston Rockets.

Il a non seulement battu le record de pointage des séries éliminatoires de la recrue Thunder qui avait été établi par James Harden; c’était un pointage qui, avec son âge, le mettait devant les plus grands de tous les temps.

Dort rejoint LeBron James et Kobe Bryant comme les deux seuls joueurs à marquer 25 points ou plus dans un match 7 à l’âge de 21 ans ou moins, selon Mike Lynch et Stathead.

Bryant a marqué 25 points en 2000 contre les Portland Trail Blazers à l’âge de 21 ans.

James a marqué 27 points en 2006 contre les Pistons de Detroit alors qu’il avait 21 ans.

Mercredi, Dort est allé 10 en 21 sur le terrain et 6 en 12 en 3. Ses 21 tirs étaient plus que quiconque dans le match, tout comme ses 30 points.

«C’est l’une des choses les plus impressionnantes que j’ai vues chez un joueur aussi jeune», a déclaré l’entraîneur-chef Billy Donovan. «Voici un gars qui était dans la G League, il n’a jamais été repêché, était un joueur à deux et le voilà. Nous avons des blessures et tout le monde connaît l’histoire.

Le Donovan a mentionné le match 5 de Dort, une performance de 3 en 16 dans laquelle il est passé de 0 en 9 sur 3.

«Si cela ne vous montre pas la ténacité mentale d’un gars pour pouvoir revenir et jouer aussi bien qu’il l’a fait dans le sixième match, après ce cinquième match, puis revenir aujourd’hui, il avait besoin de mieux jouer et de se concentrer. sur la garde également de James Harden. J’ai été vraiment impressionné.