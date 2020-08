Parier sur les accessoires peut être l’un des moyens les plus simples de construire votre bankroll, en particulier dans les séries éliminatoires de la NBA. Les paris sportifs ont tendance à offrir des limites plus basses et à agir moins sur les accessoires que sur les jeux, ils ne sont donc pas autant incités à publier une ligne précise.

C’est là que notre outil Player Prop est utile. Nous comparons nos projections NBA à la pointe de l’industrie aux accessoires affichés sur une variété de paris sportifs pour identifier les meilleurs jeux chaque jour. Chaque pari est ensuite noté sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note possible.

Victoire-Perte (Win PCT)

Qualité de pari de 10

775-572 (57%)

Pari de qualité de 9

942-776 (54%)

Pari Qualité de 8

1432-1263 (52%)

Les accessoires de joueur d’aujourd’hui proviennent de deux des trois jeux de l’ardoise:

Rockets vs Thunder à 18h30 ET sur TNT



Lakers vs Blazers à 21h00 ET sur TNT



Paris sur les accessoires du joueur NBA

Houston Rockets, P.J. Tucker



The Prop: plus de 5,5 rebonds (-130)



P.J. Tucker est un homme. Tucker est le plus petit «centre» partant de la ligue, mais il se bat dur et est l’une des clés du travail de la petite formation de balle de Houston. En saison régulière, Robert Covington avait joué un rôle énorme pour les Rockets en tant que l’un de leurs grands hommes, mais RoCo a lutté et a été marginalisé en séries éliminatoires.

Les Rockets ont perdu le contrôle de cette série et se tournent de plus en plus vers les gars en qui ils ont le plus confiance. Et pour l’instant, en dehors de James Harden, c’est Tucker.

Les minutes de Tucker sont passées de 32 par match les deux premiers matchs de la série à 43,9 (en prolongation) et 37,9 les deux derniers matchs. Son rythme de travail a également augmenté, ses chiffres rebondissants passant de 4,5 les deux premiers matchs à 8 et 11 planches les deux derniers.

Tucker a vu ses chiffres rebondir passer de la saison régulière aux séries éliminatoires quatre années consécutives alors que ses minutes augmentent et que sa ténacité se démarque. Cette ligne ressemble à une erreur.

Nous projetons Tucker à 8,5 rebonds, ce qui vous donne une marge d’erreur ridicule de 47%. Notre outil Props attribue une note de 10 sur 10, uniquement parce qu’il ne peut pas lui attribuer une note de 11 ou 12. Sautez sur la ligne à 5,5 aussi haut que -200, et n’ayez pas peur de jouer à une meilleure cote jusqu’à un numéro aussi.

Oklahoma City Thunder, Danilo Gallinari



The Prop: plus de 1,5 passes décisives (+185)



Danilo Gallinari a totalisé deux passes décisives lors de ses trois derniers matchs. Cela ne vous passionnera probablement pas trop pour cet accessoire, mais écoutez-moi. Il y a deux choses en notre faveur ici.

Tout d’abord, la tendance de cette série. Je me demandais si j’allais dans la série si Steven Adams pouvait être marginalisé, et les choses vont dans cette direction. Adams a du mal à défendre le pick-and-roll Harden et sa taille n’est pas suffisamment avantageuse pour compenser cela.

OKC a trouvé un bouchon Harden à Luguentz Dort, ils ont donc besoin de Dort le plus souvent possible. Mais Dort ne peut pas tirer ou faire grand-chose en attaque, ce qui donne effectivement au Thunder deux centres sur le terrain quand Adams joue aussi. Le Thunder a commencé à devenir plus petit avec Gallinari au pivot et Adams sur le banc, ce qui devrait donner à Gallo plus d’occasions de gérer et de créer un peu.

La deuxième chose en notre faveur est la cote ici, actuellement à +190. En 10 jeux de bulles (relativement) à plein effort, Gallinari a effectué quatre passes décisives. En pleine saison régulière, Gallo a dépassé 1,5 centime en 37 des 62 apparitions, un taux de réussite de 60%! Avec une ligne proche de +200, nous n’avons même pas besoin de frapper cet accessoire 40% du temps pour qu’il soit rentable. Heck, Gallinari a obtenu trois passes ou plus 21 fois cette saison (34%), donc cette ligne devrait être plus proche de 2,5 pour être juste.

S’il reste à 1,5, écrasez ce +185 pendant qu’il est là-bas et jouez-le aussi bas que +120.

Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony



The Prop: Plus de 17,5 points (-135)



Choix bonus!

L’outil Props vous dira de vous en tenir à ces deux premiers accessoires aujourd’hui et de rester à l’écart de celui-ci, mais l’algorithme ne tient pas compte de l’émotion humaine et parfois vous devez simplement suivre votre instinct.

Damian Lillard est absent pour les Blazers, et tous les signes indiquent qu’il s’agit de la fin de la bulle magique de Portland. Cela pourrait faire du dernier match de Carmelo Anthony contre son copain de longue date LeBron. Non Lillard laisse beaucoup de clichés à prendre, et vous savez que Melo est heureux de passer à l’assiette.

La seule véritable option de Portland à ce stade est Melo et C.J. McCollum surpassant directement les Lakers. Notre outil perd ses deux totaux de points, mais je ne l’achète pas. Je n’attends pas exactement 60 points de Melo ce soir, et ce n’est peut-être même pas son dernier match, mais Anthony a déjà marqué 20 et 16 lors des deux derniers matchs.

J’aime que Melo marque facilement dans les années 20, donc je vais contre notre outil Props sur celui-ci. Melo dehors.

