La superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, a parlé dimanche de la récente fusillade de Jacob Blake, un Afro-Américain, par des policiers de Kenosha, dans le Wisconsin.

Selon LeBron, il est «terrifié» d’être un homme noir à ce jour et à l’âge:

LeBron James des Lakers sur le tournage de Jacob Blake: «Franchement, c’est foutu. … Nous avons peur en tant que Noirs. Nous sommes terrifiés. » pic.twitter.com/iAffsxoXuZ – Ben Golliver (@BenGolliver) 25 août 2020

Il y a une vidéo de l’incident qui fait actuellement son tour sur Internet et sur pratiquement tous les organes de presse, que vous l’avez probablement déjà vue à ce stade. James a également pu voir le clip et, dans son esprit, Blake a été abattu illégalement.

LeBron James des Lakers sur le tournage de Jacob Blake: «Si vous êtes assis là à me dire qu’il n’y avait aucun moyen de le maîtriser ou de le détenir avant les coups de feu, alors vous mentez non seulement à moi, mais à tous les Noirs. personne dans la communauté. Nous le voyons encore et encore. pic.twitter.com/9DHZZqcr6K – Ben Golliver (@BenGolliver) 25 août 2020

James a ensuite parlé des plus gros problèmes à résoudre, y compris le problème de la violence armée dans le pays:

LeBron James des Lakers: «Je pense que les armes à feu sont un énorme problème en Amérique. Ils ne sont pas seulement utilisés pour la chasse. Pour les Noirs en ce moment, nous pensons que vous nous traquez. » pic.twitter.com/ifDjdqy5W8 – Ben Golliver (@BenGolliver) 25 août 2020

Une autre vidéo virale qui a récemment fait surface est celle d’un jeune enfant noir se cachant des flics. On a demandé à James de commenter la même chose et il a expliqué comment il savait exactement ce que cet enfant traversait.

LeBron James des Lakers sur une vidéo d’un enfant tirant sur des cerceaux à la maison se cachant à la police: «C’est triste. Je sais ce qu’il traverse. Quand je vivais dans les projets, si on voyait un flic, on se cachait derrière le mur de briques. Lorsque les lumières se sont allumées, nous avons couru, même si nous n’avons rien fait de mal. » pic.twitter.com/aR8cEZ1m3M – Ben Golliver (@BenGolliver) 25 août 2020

Cet incident le plus récent est un autre coup dur contre la communauté noire et la lutte contre le racisme systémique. Ce dernier développement fait suite à la mort de Breonna Taylor et George Floyd, qui ont déclenché des manifestations à l’échelle nationale et l’émergence du mouvement Black Lives Matter.

Heureusement, les rapports indiquent que Blake est actuellement dans un état stable dans une unité de soins intensifs. Prière.

LeBron James a livré son message dimanche, après la victoire éclatante de LA 135-115 contre les Portland Trail Blazers lors du quatrième match de leur match de premier tour. Les Lakers ont maintenant une avance de 3-1 dans la série et pourraient clôturer la série lors du cinquième match mercredi.