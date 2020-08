La reprise de la NBA a été interrompue de manière inattendue mercredi après que les Milwaukee Bucks se soient mis en grève à la suite de la fusillade de Jacob Blake. La bulle d’Orlando a failli éclater au maximum avec des rapports affirmant que le All-Star des Los Angeles Lakers, LeBron James, menait les efforts pour mettre fin aux séries éliminatoires le même soir.

James serait sorti en trombe de la réunion des joueurs, les Lakers et L.A. Clippers seraient les deux seules équipes à voter pour arrêter les matchs et quitter la bulle. On pense que le triple champion de la NBA a été frustré par la décision irréfléchie de Milwaukee de suspendre le match sans plan pour l’avenir.

Mais Danny Green a réfuté cette notion dans les premiers commentaires publics de quiconque avec l’organisation des Lakers depuis le début de la période incertaine. «J’ai entendu de nombreuses histoires différentes de LeBron dit ceci, LeBron l’a fait. Untel a dit ceci, untel a dit cela. La plupart étaient faux », a commencé Green.

«Je ne sais pas ce que vous avez entendu ou ce que vous pensez être vrai. Tout le monde a des opinions différentes, mais les réunions se sont déroulées aussi simplement que nous avions notre propre réunion d’équipe avant la réunion (des joueurs). Nous en avons discuté, comment notre approche était, nous étions en quelque sorte avec la majorité de ce que les gars voulaient faire. Les équipes ont fait des votes, nous avons eu une discussion à ce sujet, les choses se sont échauffées, ce fut une longue réunion – environ trois heures presque. Je pense que les gars avaient juste besoin d’une pause.

«Une fois que les choses se sont réchauffées, nous sommes allés faire une pause-repas, nous sommes retournés à la réunion après avoir mangé et utilisé la salle de bain, et nous leur avons parlé à nouveau. Nous avons dit que nous allions revenir le lendemain matin et que nous avons eu quelques réunions. Ce n’est pas quelque chose qui se passerait du jour au lendemain. Nous le savions et Bron le savait.

«Nous étions toujours avec la majorité la plupart du temps. Ce n’était pas comme si nous essayions de prendre une décision pour la ligue; «Très bien, tout le monde a dit oui, nous disons non.» Ce n’est pas comme ça.

Green a ajouté que l’équipe soutenait pleinement toute décision à laquelle James arriverait. Et tandis que l’idée que James et les Lakers essayaient de contrôler la situation pour toutes les équipes a été rejetée comme fausse, Green a reconnu qu’il y avait une lutte interne.

«On pouvait dire qu’il était en place là où il se battait avec son esprit et son cœur. Son cœur était à un endroit et son esprit à un autre », a déclaré Green. «On peut dire que la bulle ne touche pas seulement lui mais tout le monde. Nous sommes venus, nous avons parlé en équipe, il est notre chef, il a pris une décision pour nous, et nous étions derrière, quoi qu’il en soit.

«La plupart d’entre nous en avaient déjà parlé et lui en avaient fait part. Sa décision était ce que c’était, nous en avons reparlé, parlé à d’autres équipes et est parti de là.

Une fin prématurée des séries éliminatoires aurait probablement eu un effet d’entraînement, un lock-out coûteux se produisant probablement avant la saison prochaine. Green a souligné que les vétérans des Lakers étaient conscients qu’une fermeture n’aurait pas été un résultat équitable pour la jeune génération de joueurs, ce qui a été un facteur important dans leur changement d’avis.

Le cinquième match entre les Lakers et les Blazers est prévu samedi soir

Après des conversations houleuses qui ont abouti à un vote unanime pour reprendre les séries éliminatoires, le cinquième match de la série du premier tour entre L.A. et Portland a été reporté à samedi à 18 heures. PT.

Spectrum SportsNet et TNT téléviseront le choc alors que les Lakers espèrent remporter leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2012.

