Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s’est passé lorsque les joueurs se sont rencontrés à la suite du boycott des matchs éliminatoires qui a été lancé lorsque les Milwaukee Bucks ont décidé qu’ils n’allaient pas jouer mercredi.

Un rapport qui a gagné du terrain est que certains joueurs étaient mécontents que les Bucks n’aient communiqué ce plan à aucune des autres équipes de la bulle. Les joueurs ont été d’accord avec leur message d’égalité raciale et de justice sociale, et les Bucks qui ont pris la décision de boycotter eux-mêmes peuvent en avoir frotté certains dans le mauvais sens.

De toute évidence, le reste des équipes emboîterait le pas et se joindrait à leurs camarades. Lorsqu’on lui a présenté l’idée qu’il faisait partie de ceux qui s’opposaient à l’approche des Bucks, la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, a offert des éclaircissements.

«Je n’étais pas du tout bouleversé. De toute évidence, Milwaukee a fait ce qu’ils ont fait. Nous appelons cela une fraternité, alors nous nous sommes solidarisés avec eux. Nous savions pourquoi ils le faisaient, avec les récents événements survenus dans le Wisconsin, qui les frappent », a-t-il expliqué.

«On ne savait tout simplement pas quand ils allaient le faire ou s’ils allaient le faire. Ils ne savaient pas. Ils ont dit qu’il leur avait fallu une éternité pour comprendre et dire qu’ils n’allaient pas y aller. Je ne suis pas ici pour juger ou classer ce que Milwaukee a fait. »

La chose la plus importante pour avancer avec les joueurs et leurs objectifs est que des actions aient lieu. Il est facile pour les gens de parler du changement et d’en appeler à la nécessité, mais il arrive souvent que les actions ne suivent pas les mots et c’est quelque chose dont James reste catégorique.

«À partir de ce moment, mon esprit a commencé à comprendre quel était le plan à venir? Et si nous n’avons pas de plan, de quoi parlons-nous? Pourquoi sommes-nous toujours là? C’est ce à quoi mon esprit s’est tourné. À un moment donné, il n’y avait pas de plan d’action. Je ne suis pas ce genre de gars », dit-il.

«Je ne suis pas un gars qui n’a pas de plan et qui n’est pas prêt à agir en conséquence. Nous avons eu quelques jours pour le découvrir.

Le plus notable à ce moment pour James est son programme More Than A Vote qui a travaillé avec des équipes de plusieurs sports pour utiliser les arènes et les stades comme lieux de vote. Les Atlanta Hawks ont été les premiers à le faire et les L.A. Dodgers et, bien sûr, les Lakers, se sont également joints aux élections générales de novembre prochain.

Les Bucks ont peut-être agi seuls dans leurs actions initiales pour boycotter les jeux, mais le reste des joueurs s’est tenu à leurs côtés à chaque étape du chemin. Le fait que les joueurs de la NBA soient sur une seule page est essentiel dans ce combat en cours et cela continue d’être le cas car ils refusent de faire taire leur voix sur un sujet qui compte tellement pour eux.

LeBron a demandé l’avis de Barack Obama

Lorsque les joueurs de la NBA ont décidé de boycotter les matchs éliminatoires, cela a attiré une tonne d’attention dans tout le pays alors que les joueurs ont pris position afin de se concentrer sur la lutte pour l’égalité raciale après la fusillade par la police sur Jacob Blake non armé à Kenosha, Wisconsin.

Les leaders ont émergé alors que les joueurs décidaient des prochaines étapes avec le président de la NBPA Chris Paul et le vice-président Andre Iguodala en tête, et James était également l’un des joueurs les plus francs, comme cela a longtemps été le cas sur tous les problèmes sociaux.

En essayant de comprendre leur prochaine étape, James aurait demandé l’avis de l’ancien président des États-Unis, Barack Obama. L’ancien président est une figure inspirante pour de nombreux joueurs et quelqu’un que tout le monde écouterait.

«Le président Obama est un homme formidable, et j’aurais aimé qu’il soit toujours président des États-Unis», a déclaré James lorsqu’il a été interrogé sur la conversation.

