Tout comme les joueurs de la formation des Brooklyn Nets, le gouverneur de l’équipe Joe Tsai et Clara Wu Tsai ont prêté une aide à ceux qui en avaient besoin à travers le pays.

Les Tsais étaient là lorsque l’épidémie de COVID-19 a frappé New York, et ils ont répondu au mouvement de justice sociale qui a suivi la mort de George Floyd et Breonna Taylor.

Alors que les joueurs de la NBA dans la bulle Disney se tournent vers le conseil des gouverneurs de la ligue pour influer sur le changement à la suite de la manifestation des Milwaukee Bucks mercredi, les Tsais ont déjà prouvé que des mesures peuvent être prises par les propriétaires de la NBA.

Mardi, les Tsais ont publié leur «Déclaration d’engagement pour la justice sociale» via BSE Global:

Nous sommes solidaires de la communauté noire et de tous les peuples autochtones et de couleur pour mettre fin au racisme dans notre organisation et dans notre société.

La Plaza du Barclays Center de Brooklyn est devenue un espace de rassemblement pour Black Lives Matter. Nous sommes fiers du leadership de nos joueurs pour dénoncer le racisme et défendre la justice sociale.

L’injustice raciale continue d’être omniprésente dans la société et les déséquilibres systémiques doivent être corrigés par le gouvernement, le secteur privé et les individus. Nous prévoyons de remédier aux inégalités en nous concentrant d’abord sur notre organisation et notre communauté à Brooklyn. Nous pensons que le Barclays Center, les Brooklyn Nets et le New York Liberty peuvent devenir des symboles de la façon dont nous progressons ensemble en tant que pays. Nous fournirons les ressources nécessaires pour accélérer le changement. Nous espérons montrer l’exemple en soutenant nos athlètes, nos employés et notre communauté dans un travail antiraciste.

Notre mission est d’utiliser notre plateforme pour rassembler les gens autour d’un engagement partagé en faveur de l’inclusion, de la justice et de l’égalité des chances. Notre objectif est de promouvoir une société où les personnes de tous horizons peuvent reconnaître les différences et partager des valeurs communes sans crainte. Nous favoriserons une culture d’appartenance et notre communauté sera un lieu de dialogue, de respect et d’empathie.