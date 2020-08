Après leur défaite des Philadelphia 76ers dans le quatrième match lors du premier balayage en séries éliminatoires de leurs rivaux de la division Atlantique dans l’histoire de la franchise, les Boston Celtics ont officiellement établi leur adversaire de deuxième tour après que les Raptors de Toronto ont également éliminé les Brooklyn Nets en quatre matchs.

Les Celtics ont l’avantage de la saison régulière à l’approche de la série, après avoir remporté trois des quatre concours entre l’équipe lors de la saison NBA 2019-2020.

Mais l’attente semble être que Boston aura un défi beaucoup plus difficile qui les attend quand ils affronteront les champions en titre de la NBA, qui reviennent la même équipe qui a tout gagné la saison dernière à l’exception flagrante de Kawhi Leonard et Danny Green.

Ce n’est bien sûr pas un petit décampage, mais les Raptors se sont dirigés vers la tête de série n ° 2 dans l’Est, effectuant rapidement une grande partie de leur emploi du temps malgré qu’ils aient été en proie à des blessures pendant une grande partie de la campagne avant la pause de la pandémie, pour reprendre juste là où ils se sont arrêtés au redémarrage de Disney.

Et tandis que les Nets ont été soumis dans leur coda 150-122 à une fin de saison difficile, Kyrie Irving et Kevin Durant-moins, cela s’est fait au détriment du poignet du meneur de jeu Kyle Lowry, qu’il s’est foulé au début de la victoire, forçant sa sortie.

C’est certainement une situation à surveiller, car Lowry a été une épine aux côtés de Boston pendant des années, en particulier en matière de défense.

D’un autre côté, la perte de l’attaquant vétéran Gordon Hayward sera ressentie beaucoup plus considérablement dans cette série, d’autant plus que Toronto est à peu près aussi bonne défense dans la ligue et que les passes et les tirs de Hayward – et la simple gravité sur le terrain – sont tous importants. outils pour le battre.

Malgré le succès des Celtics contre leurs voisins du nord cette saison, nous devrions nous attendre à une série âprement disputée, qui pourrait se résumer à la capacité la plus importante de toutes dans cette ligue.

Disponibilité.