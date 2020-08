Les Celtics de Boston n’ont pas perdu de temps à attaquer les Raptors de Toronto lors du premier match, remportant le pourboire et montant le premier sur le plateau avec un 3 points de Marcus Smart.

Jaylen Brown a marqué un but rapide pour mettre les Celtics cinq en avance, et un jeu bâclé a gardé Toronto sans but jusqu’à ce qu’un Pascal Siakam et-1 ait les champions en titre au tableau.

Brown a maintenu la pression avec son propre trey, et un jeu de 3 points de Daniel Theis a permis à Boston de prendre une avance de 10-3 avec 11-3 avec le point supplémentaire converti. Les Raptors sont revenus, réduisant l’avance à 15-11 avec des 3 consécutifs de Serge Ibaka.

Un pointeur à 3 points de Smart a mis Boston 22-11 avec 4h30 à jouer dans le quart-temps, et une série qui a vu Siakam obtenir une troisième faute, l’entraîneur des Raptors Nick Nurse perd un défi, obtenez une technologie pour faire bonne mesure, seulement pour voir Boston capitalise et place rapidement Toronto dans un trou de 16 points, Boston terminant le match par 39-23.

Le deuxième quart a commencé avec un 3 de Kyle Lowry, et Ibaka a contribué lentement à prendre la tête avec une course de 7-0. Un Tatum trey à la huitième minute était la première infraction de Boston du quart.

La vitrine défensive s’est poursuivie, mais Boston a renforcé son avance avec des marques de Theis et Brown pour mettre les Celtics en avant 46-32 avec 5:20 dans la demie. Un trey de Semi Ojeleye remettrait Boston 16.

Marc Gasol répondrait à l’autre bout, les deux équipes semblant un peu gazées. Boston remonterait 17 sur un Tatum et-1, avec OG Anunoby coupant l’avance à 12 sur la bande, seulement pour voir les Celtics aller sur une course de 5-0 pour clôturer la mi-temps 59-42.

Boston a commencé l’avant-dernière phase avec les seaux de négociation Gasol et Brown tôt. Deux autres treys de Kemba Walker et Smart ont mis les Celtics 22, forçant un timeout des Raptors avec 9h30 à gauche dans le cadre.

Toronto a continué de se débattre depuis le sol, Boston capable de contrer tout succès offensif. Une marque Siakam et un Fred Van Vleet 3 ont réduit l’avance à 72-55 avec sept à jouer dans le quart, et un Siakam et-1 l’ont encore réduit à 17 points.

Tatum est revenu pour remettre les Celtics 22, malgré les meilleurs efforts des Raptors. Un dunk moulin à vent de Time Lord aurait dû aspirer le vent des voiles des Raptors, mais Ibaka a frappé un trey en réponse pour ralentir le saignement.

Les Raptors l’ont réduit à 18 avec un voyage de Lowry vers la ligne, et un trey d’Anunoby a mis l’avance à 84-69 avec une minute à gauche dans le cadre. Tatum et Norman Powell ont échangé des seaux dans les dernières secondes du quart, et Boston entamerait le quatrième quart en hausse de 88-73.

Le cadre final a commencé avec Lowry faisant un jeu de 3 points tout en muscade Theis, mais un 3 de Brad Wanamaker a effacé les progrès réalisés par les Raptors. Un voyage à la ligne pour le grand homme allemand a maintenu la pression sur Toronto, repoussant l’avance à 17.

Un Walker trey a étouffé une autre tentative des Raptors de faire une course, et une excellente défense et un jeu fatigué ont abouti à près de deux minutes de jeu sans but pour les deux équipes.

À une distance flagrante du ballon pour Ibaka, Boston a de nouveau mis 20 points, et les deux équipes ont échangé des paniers tandis que Toronto a continué de lutter pour prendre l’avance des Celtics. Boston a mis dans ses réserves profondes avec 2h30 à jouer, les Celtics repartant avec une victoire de 112-94.