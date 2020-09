Les Boston Celtics savaient que les Raptors de Toronto auraient un plan différent pour le deuxième match, mais ne s’attendaient pas à le voir si tôt. Les Raptors ont remporté le pourboire et ont immédiatement tenté de l’emporter en coupe alors que Kyle Lowry se faisait rejeter sur le bord par Daniel Theis.

Toronto s’est inscrit sur la planche avec une marque Marc Gasol dans la peinture, et les Raptors ont cherché à le prendre à l’intérieur. Les deux équipes ont échangé des coups dès que Jaylen Brown et Jayson Tatum ont obtenu les Celtics dans le match.

Une course de 9-0 par Toronto a mis Boston dans un trou de 17-9 tôt, mais une couleur de Robert Williams III a arrêté le saignement et a déclenché une course de 8-0 pour les Celtics pour égaliser le match à 17 avec 3:30 dans le trimestre.

Les Raptors ont menacé de se retirer à quelques reprises, mais un jeu solide (interrompu par une chute effrayante) de Time Lord et un bon tir de Tatum ont gardé les deux équipes au coude à coude tard dans la première, le score à égalité à 28 points. le deuxième trimestre.

Les Celtics ont commencé le deuxième cadre avec un Tatum trey, mais Serge Ibaka a répondu tout de suite sur la possession suivante. Aucune des deux équipes n’a été en mesure de se séparer au début de la seconde, mais les Celtics ont repris la tête avec un voyage à la ligne pour Tatum pour mettre Boston 35-34 avec sept à gauche dans la demie.

Un trey de Theis a ajouté à la tête, mais Pascal Siakam l’a immédiatement effacé à l’autre bout. Marcus Smart a été durement touché par Gasol, mais semblait aller bien. Kemba Walker a obtenu ses premiers points de la ligne avec 4:30 à faire dans la demie, mais l’a retourné peu de temps après pour permettre à Fred Van Vleet de égaler à 40.

Van Vleet frapperait également un trey sur le jeu suivant, mais Brown est revenu avec l’un des siens. Boston s’est construit un petit coussin alors que la moitié se terminait, mais un pointeur Siakam 3 à la fin du temps a envoyé les Celtics dans la rupture 50-48.

L’avant-dernier cadre a commencé avec OG Anunoby forant un 3 ouvert, suivi du premier panier du match pour Walker. Un jeu bâclé et une mauvaise défense ont donné aux Raptors une avance de 59-54, mais un pointeur Tatum 3 peu après l’a rattrapé.

Le produit Duke est passé en mode attaque, atteignant la ligne lors du prochain jeu pour l’attacher. Les Raptors sont allés sur une course en réponse et ont construit une avance de quatre points, mais Tatum a continué à attaquer, égalant à 64 avec six minutes à jouer dans le cadre.

Toronto n’a pas lâché prise et une bande menant à un seau de transition par Lowry a forcé un temps mort pour les Celtics alors que Boston perdait 72-66. Ibaka a drainé un 3 sur l’arrêt pour donner aux Raptors leur plus grande avance.

Un roulement sur le jeu suivant a mené à un défi d’entraîneurs pour donner à Toronto une avance de 78-66 avec 2:45 à faire dans le match. Tatum a également continué à attaquer et a rapidement réduit l’avance à huit, les Celtics entamant la dernière phase avec une baisse de 78-70.

Boston a commencé le quatrième avec un 3 points de Smart pour réduire l’avance à cinq, puis deux autres pour le réduire à 80-79. Il a égalisé à 82 ans avec un quatrième trey, mais Brown a frappé à genoux avec Lowry dans une autre collision effrayante. Un cinquième 3 du Texan a donné l’avantage à Boston et un déplacement de Walker vers la ligne pour un tir à 3 points a permis aux Celtics de prendre une avance de 90-87 à 6h30 du match.

Tatum a frappé le 14e trey de Boston, puis un vol a conduit à un seau par Walker poussant l’avance à huit. Un voyage à la ligne pour Siakam et un 3 de Van Vleet l’a réduit à 95-92, forçant un timeout de Boston. Gasol a commis une faute à trois minutes de la fin, envoyant Tatum sur la ligne pour convertir les deux.

Lowry atteindrait la ligne, convertissant les deux, mais Walker a frappé un poignard pour mettre l’avance à six. Tatum a obtenu une technologie pour réduire l’avance à trois, et Lowry l’a coupé à un de la bande sur la prochaine pièce. Walker a répondu avec 40 secondes à jouer pour forcer un temps mort, mais Toronto n’a pas pu marquer, Boston l’emportant 102-99.