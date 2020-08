Clippers de Los Angeles ont passé le Mavericks de Dallas dans le cinquième match du match nul de premier tour de la Conférence de l’Ouest (154-111). Ceux de Rick Carlisle, qui une fois de plus ne pouvait pas compter sur Kristaps Porzingis, ont revu à quel point les Angelenos sont partis très vite sur le tableau de bord, mais cette fois ils n’ont pas eu la capacité de réagir comme lors du quatrième match.

Le duel n’avait vraiment aucune histoire. Les Clippers ont mis la phrase dans un deuxième quart-temps dans lequel ils ont imprimé un rythme que les Texans ne pouvaient pas suivre. Vous pouvez surprendre l’une des meilleures équipes de la ligue de temps en temps sans l’une de ses stars, mais les Mavs ne peuvent pas se permettre de jouer sans Kristaps Porzingis dans ce type de rencontre. Nous verrons si le Letton peut être en sixième.

Le meilleur du duel était sans aucun doute Paul George, qui après avoir passé par la consultation d’un psychologue a terminé le duel avec 35 points et 12 sur 18 buts sur le terrain. Il venait d’avoir une horrible quatrième rencontre, et il se retrouva. Kawhi Leonard a ajouté 32 points et un Montrezl Harrell qui semble accélérer lentement a terminé avec 19 points et 11 rebonds et +34 avec lui sur la piste.

Les yeux fixés sur jeudi. pic.twitter.com/X0BNvyvz6s – LA Clippers (@LAClippers) 26 août 2020

Les Mavs ne le pouvaient à aucun moment. Luka Doncic avait l’air fatigué. Le Slovène a terminé le duel avec 22 points, 8 rebonds et 4 passes après avoir raté 11 des 17 tirs qu’il a essayés (il a également raté 5 lancers francs). Vendredi, sixième séance. Si les Clippers gagnent, c’est fini. Nous verrons si Porzingis revient.