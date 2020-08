Le dernier: tous les matchs de la NBA programmés mercredi ne seront pas joués

Trois matchs éliminatoires de la NBA étaient prévus mercredi, et tous ont été reportés alors que les joueurs ont organisé une grève pour protester contre la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin.

De Shams Charania et Joe Vardon, le reportage sur les développements de la journée.

Déclaration complète des Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB – Milwaukee Bucks (@Bucks) 26 août 2020

Charania rapporte également via ses sources que les Lakers et les Clippers ont voté pour ne plus jouer cette saison, la plupart des autres équipes votant pour continuer. LeBron James, rapporte Charania, a quitté la réunion.

Celtics et Raptors envisagent des options

Boston et Toronto doivent commencer leur série de deuxième tour jeudi. Que feront ces équipes? Voici un rapport de Blake Murphy.

D’autres ligues emboîtent le pas

De Will Sammon: Les Brewers se joignent aux Bucks pour protester et ne jouent pas le match de mercredi contre les Reds.

Fiers de mon organisation @Reds et aussi des @Brewers, nous avons pu nous rassembler et prendre la décision de ne pas jouer. Nous sommes solidaires aujourd’hui et j’en suis très fier. Nous avons besoin de changement, et nous en avons besoin maintenant. #BlacklivesMatter – CountOnAG (@Amir_Garrett) 27 août 2020

De Corey Brock: Les Mariners ont voté pour reporter leur match de mercredi contre les Padres. Seattle, suivant l’exemple d’autres équipes sportives professionnelles qui ont fait de même plus tôt dans la journée, a choisi de se lever pour protester contre la fusillade de Jacob Blake par la police. La date de création du jeu n’était pas immédiatement claire. Les équipes doivent conclure leur série de trois matchs jeudi à 13 h 10. PT. Les Mariners comptent actuellement huit joueurs noirs, le plus dans les ligues majeures.

L’histoire complète de Corey est ici.

Il y a de graves problèmes dans ce pays. Pour moi, et pour beaucoup de mes coéquipiers, les injustices, la violence, la mort et le racisme systémique sont profondément personnels. Cela a un impact non seulement sur ma communauté, mais très directement sur ma famille et mes amis. Notre équipe a voté à l’unanimité pour ne pas jouer ce soir – Dee Gordon (@FlashGJr) 26 août 2020

Le match des Dodgers-Giants de mercredi a également été reporté.

De Paul Tenorio: Tous les matchs de la MLS mercredi soir ont été reportés.

Mise à jour WNBA de Chantel Jennings: L’entraîneur de Chicago James Wade a déclaré qu’on lui avait dit que le rêve d’Atlanta ne jouerait pas mercredi soir.

Et au tennis, Naomi Osaka a annoncé qu’elle ne jouerait pas son match de jeudi.

De Thomas Drance dans la bulle de la LNH

La LNH a suivi de près les développements de la NBA alors qu’ils se déroulaient mercredi après-midi.

Pour le moment, la ligue prévoit d’aller de l’avant avec deux largages de rondelle programmés en soirée: Boston contre Tampa Bay dans le carrefour Est de Toronto à 18 h. ET, et Colorado contre Dallas dans le hub ouest d’Edmonton à 21 h 45. ET.

La ligue tiendra un moment de réflexion avant les deux matchs. Je m’attendrais à une reconnaissance du tir de Jacob Blake en particulier, et je m’attendrais à ce que les moments frappent un ton qui ressemble étroitement à certaines des cérémonies d’avant-match qui ont marqué le retour initial de la LNH au jeu – bien que sans le pouvoir brut et émotionnel. et l’authenticité générée par le discours que le défenseur du Minnesota Wild Matt Dumba a prononcé le 1er août.

Depuis le moment Dumba au début d’août, la LNH a tenu des discussions continues avec la Hockey Diversity Alliance (HDA), et une source de la LNH a indiqué à . que la ligue soutiendra tout joueur ou équipe qui choisit de s’exprimer avec force mercredi soir. Cela inclurait le soutien d’un joueur ou d’une équipe de la LNH qui a choisi de ne pas sortir des vestiaires pour le largage de la rondelle.

Les deux hymnes seront joués avant les deux concours. Deux joueurs du dernier match, Tyler Seguin et Jason Dickinson, ont pris un genou lors d’un tournoi à la ronde contre les Golden Knights de Vegas plus tôt ce mois-ci. Parmi les joueurs de la LNH, Evander Kane et Dumba – tous deux membres de la HDA – se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur solidarité pour les actions et le leadership des joueurs de la NBA.

Les joueurs de la NBA en tête! Nous sommes avec vous et exigeons du changement! @TheOfficialHDA – Matt Dumba (@matt_dumba) 26 août 2020

Déclaration majeure des joueurs de la NBA Je suis avec! – Evander Kane (@ evanderkane_9) 26 août 2020

À Toronto, Anders Lee des Islanders a pesé:

Citation complète d’après-match du capitaine de #Isles Anders Lee sur la décision des joueurs de la NBA de ne pas jouer à leurs matchs ce soir: pic.twitter.com/2dOLB4lTfq – Arthur Staple (@StapeAthletic) 26 août 2020

Avant que les Lightning and Bruins ne jouent mercredi soir à Toronto, l’annonceur de l’AP a lu la déclaration suivante suivie d’un moment de silence de six secondes:

«Le racisme est ancré dans notre société depuis bien trop longtemps. Aujourd’hui et chaque jour, la LNH et la communauté du hockey s’engagent dans la mission de combattre l’injustice raciale et de créer une société juste pour tous. La LNH aimerait profiter de ce moment pour souhaiter bonne chance à Jacob Blake et à sa famille. Et appelez nos fans et nos communautés à défendre la justice sociale et les efforts pour mettre fin au racisme. «

Seahawks envisageant une réponse, WFT ne s’entraînera pas jeudi

De Michael-Shawn Dugar.

Et l’équipe de football de Washington a annulé l’entraînement de jeudi.

Tweets sur les reports et plus

BAISE CET HOMME !!!! NOUS DEMANDONS DU CHANGEMENT. MALADE – LeBron James (@KingJames) 26 août 2020

La NBRA est solidaire de la décision de nos joueurs de boycotter les matchs de ce soir pour protester contre le meurtre injustifié continu d’hommes et de femmes noirs par les forces de l’ordre. Il y a des problèmes plus importants dans notre pays que le basketball et nous espérons que cela inspirera le changement. – Arbitres NBA (@OfficialNBARefs) 26 août 2020

#JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/OhToTWSk9O – Boston Celtics (@celtics) 26 août 2020

DÉCLARATION DE LA MAGIE ORLANDO ET DE LA FAMILLE DeVOS pic.twitter.com/jRZJmo1mq4 – Orlando Magic (@OrlandoMagic) 26 août 2020

pic.twitter.com/4pzZTLR143 – Milwaukee Bucks (@Bucks) 26 août 2020

Je jure que ce n’est pas si difficile de comprendre que NOUS, en tant qu’êtres humains, voulons juste être traités sur un pied d’égalité … et si vous ne comprenez pas cela, je suis désolé pour votre ignorance … – Mikal Bridges (@mikal_bridges) 26 août 2020

Salut à ces gars dans la bulle @NBA C’est lourd…. Vraiment lourd – Kareem Jackson (@ ReemBoi25) 26 août 2020

Joueurs de la NBA, merci de profiter de ce moment! Évitez d’être coopté! Les gens ont travaillé trop dur et trop risqué pour les relations publiques d’entreprise à cause de leurs modèles. Nous ne voulons ni n’avons besoin d’accompagnements, nous avons besoin de changement. @NBA J’espère que vous avez appris des atrocités de la @NFL – Eric Reid (@ E_Reid35) 26 août 2020

Je suis ému par tous les joueurs @NBA pour avoir défendu ce qui est juste. À mon homme @TheJetOnTNT, je voudrais dire merci pour ce que vous avez fait pour montrer votre soutien aux joueurs. Je suis si fier de toi. Continuez à avoir de bons ennuis. @NBAonTNT @ESPNNBA @espn #NBAPlayoffs – TheBillRussell (@RealBillRussell) 26 août 2020

Ce soir, je me tiens aux côtés de mes collègues athlètes professionnels pour protester contre les injustices que mon peuple continue de subir. Je ne pourrais pas jouer à ce jeu que j’aime tant ce soir, sachant que mon peuple continue de souffrir et d’angoisse… https://t.co/nxUt02S64v – Matt Kemp (@TheRealMattKemp) 26 août 2020

(Photo: David Dow / NBAE via .)

