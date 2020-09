Les Houston Rockets sont connus pour avoir tiré le plus de 3 points de toutes les équipes de la NBA, mais leurs trois meilleurs joueurs en quelques minutes par match (James Harden, Russell Westbrook et PJ Tucker ont tiré seulement 2 sur 18 (11,1%) derrière le arc dans le match 7 de mercredi contre Oklahoma City.

Même ainsi, ils se sont toujours connectés sur 17 treys – un de plus que le 16 par le Thunder – et cette marge a fini par être la différence dans une victoire passionnante de 104-102. Avec cette victoire, Houston se qualifie pour le deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest pour affronter les Lakers de Los Angeles.

Ben McLemore, qui mène les Rockets avec une précision de 3 points cette saison, n’a pas joué du tout dans le match 7 – probablement en raison de problèmes défensifs. L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré avant le match qu’il voulait s’appuyer davantage sur les vétérans sous la pression d’un match éliminatoire.

Alors, comment les Rockets ont-ils encore fait 17 treys? Près des deux tiers provenaient de l’attaquant Robert Covington et du garde Eric Gordon, qui se sont combinés pour atteindre un incroyable 11 sur 20 sur 3 points (55%). Deux des six meilleurs joueurs à 3 points de Covington sont survenus lors d’une course de 13-8 des Rockets au cours de la finale 8:13 du match 7, ce qui les a renvoyés au deuxième tour.

S’exprimant après le match, Covington a déclaré:

C’est pour ça que je suis là. Je dois me verrouiller, et lors des derniers matchs, je me sens vraiment bien. Ma routine a vraiment aidé. Être juste préparé et rassembler les choses. Rester dans l’attaque, faire les bonnes choses, faire les bons jeux. Chaque coup était bon, sauf peut-être un ou deux. Je suis confiant dans mon tir – même s’ils ne tombent pas, je crois toujours que le prochain tombera et vous devez toujours avoir cette confiance en tant que tireur.

En tout, Covington a tiré 50% ou mieux sur 3 points à chacun de ses cinq derniers matchs de la série de premier tour contre Oklahoma City.

Covington et Gordon sont à égalité pour la tête de Houston avec 21 points chacun, et l’attaquant polyvalent de 6 pieds 8 pouces a également réussi 10 rebonds, le sommet de l’équipe. Cela a aidé les Rockets à rester compétitifs avec le plus gros Thunder dans la bataille de rebond, qu’OKC n’a remporté que par deux.

Pendant ce temps, le garde de 6 pieds 3 pouces a rebondi après une performance approximative de 1 sur 6 (16,7%) sur 3 points dans le match 6 pour faire 5 sur 9 (55,6%) dans le match 7. Dans les commentaires d’après-match sur Le grand match de Gordon, Westbrook a déclaré:

C’est énorme. C’est ce que nous faisons. Nous conduisons et faisons des jeux pour nos tireurs. Nous vivons et mourons par – et avons confiance – la capacité de faire des photos, et Eric est l’un de ces gars. Nous aurons besoin de lui pour avancer. Aujourd’hui, il a bien joué et il va bien jouer à l’avenir.

D’Antoni a également crédité la défense de Gordon pour avoir aidé à ralentir le garde All-Star Chris Paul pour le Thunder. Après que Paul ait incendié les Rockets à la fin du match 6, il n’a pas marqué du tout dans les sept dernières minutes du match 7 – la défense agressive de Gordon rendant presque impossible pour Oklahoma City de le protéger du ballon, comme ils l’ont fait dans la précédente. Jeu.

«Je pensais que tout le monde y avait un rôle à jouer», a déclaré D’Antoni à propos de la victoire passionnante de son équipe dans le septième match. «Tout le monde a fait quelque chose de bien. La façon dont Eric a gardé Chris Paul vers la fin était formidable. Il y a donc tellement de gars qui ont contribué. Nous n’aurions pas pu nous battre plus durement. Nous aurions pu mieux jouer, mais nous n’aurions pas pu nous battre plus fort. «

Covington et Gordon ont même dominé la zone arrière des All-Star de Harden et Westbrook, ce qui reflète à la fois la totalité des efforts de l’équipe et leur capacité à surmonter une adversité inattendue.

Avec la victoire, les Rockets se dirigent vers le deuxième tour des séries éliminatoires pour un match de stars contre LeBron James et les Los Angeles Lakers. Le pronostic du premier match est fixé à 20h00. Central vendredi, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur ESPN.