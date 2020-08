Alors que les Timberwolves du Minnesota se sont hissés au premier choix du repêchage de la NBA 2020, ce sont peut-être les Charlotte Hornets qui s’éloignent du repêchage en tant que plus grands gagnants. En sautant du choix n ° 8 dans les trois premiers, les Hornets se sont injectés dans le mélange de ce que beaucoup considèrent comme un repêchage de trois personnes.

En conséquence, de nombreux repêchages prévoient qu’un joueur comme LaMelo Ball atterrisse à Charlotte, un point d’atterrissage presque totalement inattendu pour le plus jeune frère de Ball se dirigeant vers la loterie de repêchage.

Jordan Greer de Sporting News a été le dernier à attribuer Ball à Charlotte dans son dernier projet de simulation.

À 6-7 ans et avec des compétences de jeu incroyables, Ball est naturellement le meilleur espoir sur de nombreuses grandes planches. Il peut facilement briser les défenseurs hors du dribble, et bien qu’il prenne des pull-up douteux, il attire souvent de l’aide et trouve un coéquipier ouvert. Oui, Ball a besoin de beaucoup de travail à l’autre bout, et les Hornets ont déjà Graham et Terry Rozier de Devonte dans la zone arrière. Pourtant, Charlotte a eu de la chance avec ce choix compte tenu de ses chances de loterie. Cela vaut la peine de faire un gros swing avec Ball s’il est disponible.

Un aspect intéressant d’avoir Graham et Terry Rozier de Devonte est que, à bien des égards, cela soulage Ball. Au lieu d’avoir à entrer et à être le garde principal à tout moment dès le départ comme il le ferait à certains endroits, Ball peut se frayer un chemin dans les choses à Charlotte.

Alors que les Hornets ont connu de nombreux problèmes la saison dernière, Graham et Roziers ont été des points positifs en tant que deux meilleurs buteurs de l’équipe avec respectivement 18,2 et 18,0 points par match. Ball pourrait alors entrer et se concentrer sur des aspects spécifiques de son jeu.

Graham n’a passé aucune minute au tir au gardien cette saison, mais a joué 40% de ses minutes sa saison recrue en tant que deux gardes. Rozier, quant à lui, a joué la majorité de ses minutes en tant que tireur. Ball serait capable de jouer avec l’un ou l’autre des joueurs, ce qui correspond parfaitement à une équipe qui pourrait remporter de grands gagnants cet automne.