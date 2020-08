Les Joueurs de la NBA a décidé ce jeudi soir de mettre fin à leur brève grève et de continuer à jouer éliminatoires. La principale raison pour laquelle ils ont fait allusion à la raison est que continuer à jouer leur donne une plus grande plate-forme pour continuer à promouvoir leurs idéaux de justice sociale.

La situation actuelle aux États-Unis est très complexe. Beaucoup sont les Américains qui applaudissent ce que font les joueurs, mais aussi beaucoup d’autres les critiquent durement. Un président comme Donald Trump polarise la population et rend tout plus compliqué en termes d’amélioration sociale.

Mais, au-delà des considérations politiques, la vérité est que les joueurs ont fait un pas en avant et comptent sur le soutien de leurs entraîneurs, des propriétaires des franchises et de la NBA en tant qu’organisation. Par conséquent, il n’est pas surprenant que dans les semaines à venir, des actions se poursuivent pendant les séries éliminatoires dans la poursuite du changement social.

Des déclarations comme celles de Doc Rivers, entraîneur, ancien joueur et fils d’un policier de Chicago, sont ceux qui encouragent le changement:

«La police doit changer ses méthodes de formation. Mon père était policier. Je crois aux bons policiers. Nous n’essayons pas de dé-financer la police et de leur prendre tout leur argent. Nous essayons de nous protéger, tout comme ils nous protègent. tous les autres ».

Bref, que les joueurs sont prêts à continuer à jouer, mais en échange d’autre chose: en échange de la ligue et des propriétaires pour se positionner encore plus. Nous verrons ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir, car le problème aux États-Unis est trop profond pour pouvoir être résolu du jour au lendemain. Dans tous les cas, il est normal que les personnes privilégiées profitent de leurs privilèges pour se battre pour des causes justes. Et c’est ce qu’ils font en NBA.