Mercredi après-midi, la tempête qui s’était emparée de la NBA concernant la fusillade de Jacob Blake par Kenosha, la police du Wisconsin a éclaté.

Les Bucks de Milwaukee à proximité ont décidé de frapper pour le cinquième match de leur série de premier tour avec les Orlando Magic en signe de protestation, et en quelques heures, le reste de la ligue devait jouer ce jour-là.

Blake, le dernier d’une série de Noirs à être du mauvais côté des violences policières contre lesquelles la NBA a officiellement accepté de lutter comme condition de leur redémarrage, a été abattu par la police sept fois dans le dos devant ses enfants.

À son tour, cela a déclenché une rage lente à travers la ligue et aux États-Unis qui a éclaté dans l’annulation des matchs éliminatoires prévus pour la journée, qui s’est ensuite étendue aux équipes de la WNBA et de la Major League Baseball, également sans précédent dans l’histoire du sport nord-américain.

Les Boston Celtics et les Raptors de Toronto s’étaient rencontrés la nuit précédente pour discuter exactement de ce plan d’action, avec des indices sur ce qui pourrait être à venir étant donné dans des interviews de joueurs et des publications sur les réseaux sociaux comme celle faite par le gardien de tir Jaylen Brown disant qu’il voulait aller à une manifestation.

Le natif de Marietta a conduit 15 heures dans son Atlanta natal pour protester contre le meurtre de George Floyd en juin.

Après que Milwaukee ait refusé de sortir de leur vestiaire, l’attaquant recrue Grant Williams a publié ses demandes:

Il a également retweeté le compte de l’équipe des Celtics, faisant pression pour que justice soit rendue pour Blake dans un geste sans précédent pour la franchise.

En plus de ce tweet sur la manière dont nous devrions envisager de penser au boycott:

Il s’est également entretenu avec les médias sur cette question plus tôt dans la journée:

Tout comme l’entraîneur Brad Stevens:

Le centre toujours franc Enes Kanter a également pesé:

Alors que l’attaquant Javonte Green a retweeté plusieurs messages liés à la fusillade de Blake, comme celui-ci renversant la situation sur la police:

Et celui-ci offrant ses condoléances à la famille de Blake:

Robert Williams III a attiré l’attention sur un tireur qui a tué des manifestants la nuit de l’incident, qui a ensuite tenté de se rendre à la police – qui est passé juste devant lui:

Alors que le centre Daniel Theis a retweeté les mots de son coéquipier Jayson Tatum lors d’une précédente session de disponibilité des médias:

Et un message d’un compatriote allemand de la WNBA, Satou Sabally, qui a rejoint les joueurs de la NBA en protestant par solidarité.

Ils ont également retweeté les mots de LeBron James sur le tournage:

Le grand homme Vincent Poirier a partagé ce qui se passe pour son public francophone chez lui:

Et la légende des Celtics, Bill Russell, a partagé ses sentiments sur ce que ses collègues de la NBA font pour faire avancer la cause à un moment des plus critiques d’un demi-siècle et changer après qu’il a lui-même pris le combat.

Un combat clairement très loin d’être terminé.