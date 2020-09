Lorsque votre attaque ne fonctionne pas, vous feriez mieux de trouver d’autres moyens d’aider votre équipe à gagner. C’est exactement ce que la star des Houston Rockets James Harden a fait.

L’ancien MVP a proposé un énorme jeu défensif pour aider les Rockets à survivre à une victoire de 104-102 lors du match 7 de mercredi contre le Thunder. Harden s’est retrouvé avec un blocage de sauvegarde sur Lu Dort, qui était partiellement ouvert pour un 3 points pour éventuellement amener OKC par deux.

Harden a poursuivi son blocage avec un mouvement impressionnant (et acrobatique), alors que Dort tentait de lui lancer le ballon pour reprendre possession. Le heads-up de la superstar des Rockets a fait vibrer Dwyane Wade et d’autres joueurs et athlètes de la NBA.

C’est probablement ma pièce préférée de James Harden. Lorsque votre infraction ne clique pas. Faites autre chose. Gros bloc de temps et pose de yoga dans les airs 😆 – DWade (@DwyaneWade) 3 septembre 2020

Harden a joué au dodgeball avant 😂 – Ty Hill (@cheetah) 3 septembre 2020

C’est l’effort de championnat! – Jamal Adams (@Prez) 3 septembre 2020

Je vous salue # 13 ✊🏽 – Jamal Adams (@Prez) 3 septembre 2020

Les Rockets ont récupéré le ballon après l’arrêt défensif de James Harden, avec Robert Covington convertissant un lancer franc clé pour finalement confier à Houston le match et la série. Covington a eu une soirée éliminatoire en carrière et a terminé avec 21 points, 10 rebonds, trois blocs et trois interceptions. Lui, aux côtés d’Eric Gordon et Russell Westbrook, a comblé le vide pour la dure nuit de tournage de Harden.

Harden a terminé la soirée avec seulement 17 points sur 4 tirs sur 15 (1-9 à une distance de 3 points). C’était loin de sa moyenne de 34,3 points par match pour les Rockets cette saison, bien qu’il ait sauvé sa ligne de statistiques avec deux interceptions et trois blocs.

Le huit fois All-Star n’a pas le luxe de se libérer de sa fatigue et de se remettre d’une série de sept matchs de bout en bout. Les Rockets devraient se préparer pour un autre match difficile au deuxième tour contre LeBron James, Anthony Davis et le reste des Lakers de Los Angeles vendredi.