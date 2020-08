La NBA est maintenant à la croisée des chemins après le report des trois matchs éliminatoires programmés de mercredi en raison de boycotts résultant du meurtre de Jacob Blake.

Blake – un homme afro-américain non armé – a été abattu sept fois par un agent du département de police de Kenosha dans le Wisconsin et est devenu une autre victime de la brutalité policière aux États-Unis.

Les joueurs et le personnel de la NBA – y compris LeBron James, George Hill, l’entraîneur-chef des L.A. Clippers, Doc Rivers, et bien d’autres – ont été très vocaux cette semaine pour demander justice pour Blake. Mardi soir, les discussions sur les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston boycottant leur match du premier match actuellement prévu jeudi ont commencé à circuler.

Cela s’est transformé en un mouvement à l’échelle de la ligue, dirigé par les Milwaukee Bucks. Les Bucks sont devenus la première équipe à boycotter leur match mercredi après-midi. Peu de temps après, les matchs entre l’Oklahoma City Thunder et les Houston Rockets, ainsi que les Los Angeles Lakers contre Portland Trail Blazers, ont été reportés par la ligue.

Désormais, dans la bulle de Walt Disney World, les joueurs se réuniront pour discuter de leurs prochaines étapes, selon Shams Charania de .:

Les joueurs de la NBA ont appelé à une réunion ce soir à Orlando pour déterminer les prochaines étapes, selon des sources à @TheAthleticNBA @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 26 août 2020

Indépendamment de l’opinion de chacun sur les boycotts et leur efficacité, cela restera un moment historique dans le sport. Les joueurs et les équipes s’unissent pour la justice tout en sacrifiant le jeu qu’ils aiment le plus est quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant à cette échelle, et ils doivent être félicités pour leur courage.

Avec trois autres matchs au calendrier pour demain, les joueurs espèrent parvenir à une décision consensuelle ce soir sur les prochaines étapes. Il serait logique que les trois matchs de demain soient également reportés, afin que toutes les équipes de bulles restantes aient une chance de montrer leur engagement dans ce mouvement.

Cependant, ce qui vient après cela est très incertain. Quoi que les joueurs décident de faire, leur place dans l’histoire a été cimentée par l’audace de leurs actions.

L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel mène une discussion sur Jacob Blake

Vogel a aidé à faciliter un dialogue autour du tournage de Blake et de ce que l’équipe a estimé être le mieux pour aller de l’avant. «Nous avons parlé au cinéma [Tuesday] matin », a déclaré Vogel après l’entraînement. «C’était vraiment moi de l’adresser à notre équipe. Le message allait évidemment dans le sens qu’il est décourageant et dérangeant pour nous tous.

«C’est difficile à digérer, puis à jouer à un match, mais il est normal d’aligner nos objectifs ici en ce qui concerne le fait que nous sommes ici pour concourir pour un championnat. Plus nous avançons dans les séries éliminatoires, plus notre plate-forme pour parler de cela grandit. Je pense qu’il est important que nos gars comprennent cela. »

