En partenariat avec AEG, le greffier / greffier du comté de Los Angeles County, les Los Angeles Lakers ont annoncé que le Staples Center serait utilisé comme centre de vote pour l’élection présidentielle générale de novembre.

Les électeurs peuvent voter au Staples Center du vendredi 30 octobre au jour de l’élection, le 3 novembre. Le Staples Center servira également de boîte de dépôt pour le vote par correspondance des électeurs.

«L’organisation des Lakers est extrêmement heureuse de pouvoir s’associer à AEG et au comté de Los Angeles pour ouvrir le Staples Center afin de fournir un endroit sûr et facilement accessible aux gens pour voter», a déclaré le gouverneur des Lakers, Jeanie Buss.

«Pour que notre démocratie fonctionne, tous les citoyens doivent pouvoir voter de manière sûre et sûre – et nous sommes très heureux de pouvoir jouer notre rôle en veillant à ce qu’ils le puissent.»

L’annonce intervient dans la foulée des joueurs et des propriétaires d’équipes qui ont accepté des éléments clés d’action qui ont ouvert la voie à la reprise des éliminatoires de la NBA dans la bulle de Walt Disney World.

« Depuis plus de 20 ans, le Staples Center est le cœur et l’âme de Los Angeles et a accueilli certains des événements les plus emblématiques auxquels nos fans ont assisté, regardé ou participé », a déclaré Lee Zeidman, président du Staples Center, du Microsoft Theatre et de LA Live. .

«C’est la bonne décision à ce moment critique pour notre pays que nous fournissions une fois de plus un endroit sûr et pratique pour que nos fans se rassemblent, cette fois pour exercer leur droit de vote.»

LeBron James s’associe à David Price et aux Dodgers pour amener le vote au Dodger Stadium

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que LeBron James, par l’intermédiaire de More Than A Vote, s’était associé à David Price et aux L.A. Dodgers pour convertir le Dodger Stadium en centre de vote en novembre.

«C’est exactement pourquoi nous avons créé More Than a Vote», a déclaré James dans un communiqué au moment de l’annonce. «Beaucoup d’entre nous travaillent maintenant ensemble et ici pour chaque équipe qui veut suivre l’exemple des Dodgers et transformer leur stade en un lieu de vote plus sûr.

«Je suis peut-être encore nouveau à Los Angeles, mais je n’ai pas mis longtemps à comprendre à quel point la relation entre les Dodgers et les Lakers est spéciale. Nous sommes tous là dedans. »

