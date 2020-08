Les Lakers de Los Angeles devraient porter leur maillot «Black Mamba» City Edition lundi pour le quatrième match contre les Portland Trail Blazers. Le maillot a été conçu par Kobe Bryant et dévoilé pour la première fois au cours de la saison 2017-18.

Avec Nike offrant aux équipes plus de flexibilité lors de la signature d’un contrat de vêtements avec la NBA, les Lakers ont poussé les choses encore plus loin en utilisant chaque année leur uniforme City Edition pour honorer les légendes de la franchise à travers la «série Lore».

Bryant a été le premier à concevoir un maillot pour l’équipe, et il a puisé dans son personnage de Black Mamba. Le maillot alternatif noir présentait des numéros shadowbox, un imprimé en peau de serpent et 16 départs sur les panneaux latéraux pour représenter chacun des 16 championnats des Lakers.

Le short comportait «LA 24» sur la zone de la boucle de ceinture et les numéros 8 et 24 de Bryant sous le rabat de chaque jambe. Les Lakers ont porté les maillots Black Mamba City Edition pendant huit matchs cette saison. Kyle Kuzma l’a appelé son maillot préféré, et l’ancien entraîneur-chef Luke Walton était également un fan du look.

La série Lore de la franchise s’est poursuivie en 2018-19 avec Magic Johnson, et cette saison, Shaquille O’Neal a mis sa touche sur les vêtements City Edition des Lakers.

Il a été récemment rapporté que les Lakers avaient l’intention de ramener leur remplaçant «Black Mamba» s’ils progressaient dans les Playoffs NBA. Cependant, le suivi par la NBA des uniformes que chaque équipe portera reflète que cela se produit lundi, ce qui est largement vénéré comme Kobe Bryant Day.

L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a refusé de fournir des détails à la question la semaine dernière sur les plans de l’équipe. «Nous n’avons rien à annoncer à ce sujet», a-t-il déclaré. «Nous savons que l’anniversaire de Kobe approche, Kobe Day arrive la semaine prochaine.

«Nous avons l’intention de lui rendre hommage, mais nous n’avons rien à annoncer de plus.»

Ensuite, après une victoire dans le troisième match, Vogel a choisi de rester privé si – vraisemblablement comment – les Lakers se réunissaient pour honorer Bryant à l’occasion de ce qui aurait été son 42e anniversaire dimanche.

Semaine Mamba de Nike

Nike a retardé la sortie de tous les produits Bryant depuis le tragique accident, mais a commencé à le faire dimanche avec le début de la «Mamba Week». Une Nike Kobe 5 protro Big Stage est sortie, et d’autres chaussures et un maillot en édition spéciale suivront lundi.

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct, et plus encore!