Avec la victoire 131-122 (score de la boîte) des Lakers lors du cinquième match de samedi contre Portland, les Lakers se dirigent vers le deuxième tour des éliminatoires de la NBA 2020. C’est leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2012.

C’était en grande partie un résultat attendu, puisque les Lakers (52-19) avaient le meilleur bilan de l’Ouest pendant la saison régulière, et les n ° 8 Trail Blazers (35-39) étaient un groupe sous-.500 et sans Damian Lillard en raison d’une blessure.

Quant aux Houston Rockets, il y a deux implications. Immédiatement: comme les Lakers et les Blazers ne joueront pas lundi, cela verrouille l’heure de départ pour le match 6 entre les Rockets et Oklahoma City Thunder à 20h00. Central. Il sera télévisé au niveau national sur TNT et régional (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.

Deuxième implication: si les Rockets n ° 4 battaient à nouveau le Thunder n ° 5 – ils mènent actuellement la série, 3-2, après une énorme victoire dans le cinquième match – les Lakers seraient l’adversaire de deuxième tour de Houston.

Houston a remporté deux des trois matchs contre les Lakers, tête de série, en saison régulière, avec les deux victoires après être passé à une formation plus petite. Plus particulièrement, ce serait une confrontation titanesque entre James Harden et LeBron James, une paire de futurs Hall of Famers et de éternels candidats MVP.

Les Rockets ont encore besoin d’une victoire de plus pour se rendre à ce choc des titans, avec leur première opportunité de fermer Oklahoma City à 20h00. Central lundi dans le match 6. S’ils le font, la scène est prête pour un match amusant dans les demi-finales de la Conférence Ouest mettant en vedette la taille et la longueur des Lakers contre la vitesse et le tir des Rockets.