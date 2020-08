Jusqu’à cette saison, les Lakers de Los Angeles n’avaient pas participé aux Playoffs de la NBA depuis sept ans; une éternité pour une franchise avec 16 bannières de championnat accrochées dans les chevrons. Il y a huit ans qu’ils ont dépassé le premier tour.

Avec les Portland Trail Blazers perdus 3-1 dans le meilleur des sept séries et maintenant sans le All-Star Damian Lillard blessé, les Lakers semblent destinés aux demi-finales de la Conférence Ouest. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’auront pas à y travailler.

Jetons un coup d’œil aux clés de la victoire pour le cinquième match.

Ne sous-estimez pas les blazers

En surface, une équipe de Trail Blazers manquant Lillard, Zach Collins, Trevor Ariza, Rodney Hood et Nasir Little ne devrait avoir aucune chance contre une équipe des Lakers comprenant LeBron James, Anthony Davis et un banc de vétérans.

Cependant, parfois, une chose amusante se produit lorsqu’une étoile est perdue à cause d’une blessure. Les rassemblements d’équipe et les joueurs de rôle intensifient suffisamment leurs jeux pour combler le vide, tandis que leur adversaire sort en manque d’énergie parce qu’ils pensent qu’ils vont passer une nuit facile.

Ces facteurs, en plus du passage à un style de jeu moins familier par une équipe perdant son étoile, peuvent parfois produire des bouleversements. Par exemple, en janvier, les Lakers se sont rendus à Oklahoma City et ont démoli le Thunder sur la route.

Ils ont fait le travail même si c’était la deuxième nuit d’une route consécutive et qu’il leur manquait Davis, James et Danny Green. Tout indiquait une défaite des Lakers, mais Kyle Kuzma et Rajon Rondo se sont intensifiés et ont remporté l’une des meilleures victoires de la saison.

En NBA, on ne sait jamais.

Les Lakers ne peuvent pas se permettre de laisser Portland sortir chaud et renforcer leur confiance, d’autant plus que les Blazers fatigués ont maintenant eu 5 jours pour se reposer pendant que la ligue se concentre sur les problèmes sociaux. Au lieu de cela, les Lakers doivent aborder le cinquième match avec l’état d’esprit que les Blazers sont tout aussi dangereux qu’ils l’ont toujours été, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

Appelez cela instinct de tueur, Mamba Mentality ou tout ce que vous voulez, mais l’adversaire le plus important des Lakers dans ce jeu sera leur propre objectif.

Ralentissez CJ McCollum

Si quelqu’un veut sortir avec Lillard, ce sera CJ McCollum. Alors que nous avons tendance à nous concentrer sur sa capacité à faire tomber son homme du dribble et à obtenir des seaux, McCollum a également montré sa capacité à diriger la série quand on lui en a donné l’occasion.

En huit matchs sans Lillard, il a accumulé en moyenne 32,4 points et 8,1 cette saison, bien que les Blazers n’en aient remporté que deux. McCollum sortira des armes flamboyantes, et ce sera aux Lakers de le contenir autant que possible.

Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso et Green devraient tous obtenir des représentants en tant que défenseurs initiaux, mais les Lakers devront peut-être envoyer de l’aide, puis déployer des efforts supplémentaires pour récupérer les tireurs derrière l’arc.

Si L.A. peut ralentir McCollum, cela pourrait être une longue nuit pour Portland, mais sinon, les Lakers auront un combat entre les mains.

Coups de choc

À court d’options, l’entraîneur des Trail Blazers, Terry Stotts, a eu recours aux centres de jeu Jusuf Nurkic et Hassan Whiteside ensemble dans une approche à deux tours que nous voyons rarement dans la NBA moderne. Du point de vue des Blazers, c’est un pari de dissuader de marquer dans la peinture avec Whiteside et Nurkic tout en priant les Lakers de ne pas les brûler avec les plans de périmètre largement ouverts qui en résultent.

Dans le premier match, la stratégie a fonctionné puisque les Lakers ont tiré 15,6% sur 3, permettant à Portland de remporter la victoire. Le tir des Lakers a été plus respectable depuis lors, y compris une victoire éclatante dans le match 4 qui les a vu tirer un record de 44% derrière l’arc.

Le jeu de basket-ball peut être incroyablement complexe, mais dans cette série, le résultat est simplement de savoir si les Lakers peuvent ou non effectuer les tirs ouverts que les Blazers leur donnent. Même une nuit de tournage moyenne devrait suffire à faire le travail.

