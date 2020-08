Jacob Blake est un jeune Afro-Américain qui a été abattu par la police dans le Wisconsin. En signe de protestation, Milwaukee ne s’est pas présenté au match contre les Orlando Magic.

Une protestation contre le racisme qui a un écho mondial ! Le cinquième match de la série opposant les Milwaukee Bucks et les Orlando Magic dans le cadre des éliminatoires de la NBA était prévu pour mercredi, mais les joueurs et les entraîneurs des Bucks ont boycotté ce match en signe de rejet de la violence aux États-Unis à l’encontre des minorités ethniques. Bien que la NBA ait été jouée sans public en raison de la pandémie de coronavirus dans les installations d’ESPN-Disney à Orlando, l’image de l’arène complètement vide est choquante, avec pas un seul joueur au moment où le buzzer sonne pour signaler le début de la partie.

Clock is at 0:00 —- Orlando Magic and Milwaukee Bucks are not on the court. pic.twitter.com/qAjoXDWCom — Taylor Rooks (@TaylorRooks) August 26, 2020

Giannis Antetokounmpo, toujours joueur le plus utile de la NBA et récemment nommé joueur défensif de l’année, est la figure la plus importante de Milwaukee qui a soutenu cette protestation. Comme il n’y avait pas de rival, les Orlando Magic ont quitté l’arène et pour le moment il n’y a pas d’information officielle sur les mesures que prendra la ligue.

The Bucks still haven't come out to the court for Game 5 and the Magic have left the court. pic.twitter.com/tA6pSaXGsM — ESPN (@espn) August 26, 2020

Pourquoi Bucks and Magic n’a-t-il pas joué en NBA ?

Milwaukee et Orlando devaient jouer vers 15h20 depuis le centre du Mexique ce mercredi pour le 5ème match de leur série de Playoffs NBA du premier tour, mais les Bucks ne se sont jamais présentés au duel pour protester contre le tir du jeune afro-américain Jacob Blake dans l’état du Wisconsin.

Qui est Jacob Blake ?

Jacob Blake Jr. est un Afro-Américain de 29 ans qui a été abattu par un groupe de policiers alors qu’il se trouvait avec sa famille dans le comté de Kenosha, dans le Wisconsin, dimanche dernier. Bien que Jacob Blake ait survécu à l’attaque, les médecins et ses avocats ont malheureusement rapporté qu’il avait subi “des dommages irréparables à la moelle épinière et aux vertèbres, ainsi qu’à certains organes vitaux”. Le pronostic est donc réservé et il est mentionné qu’il ne remarchera plus.

Game balls are being put away, as the Bucks decide to boycott game 5 against the Magic. pic.twitter.com/Cy32q2CJH7 — Malika Andrews (@malika_andrews) August 26, 2020

Cet acte de brutalité policière aux États-Unis a ravivé les protestations de la société – qui, rappelons-le, ont commencé avec le cas de George Floyd fin mai, un homme qui a été étranglé par un policier alors qu’il ne résistait pas. À partir de ce moment, les principales personnalités de la musique, du divertissement et du sport aux États-Unis ont exprimé leur rejet des actions de ceux qui sont censés être responsables de la sauvegarde de la société. Des protestations dans pratiquement toutes les grandes villes du pays et des voix unies appelant à l’arrêt de la violence raciale, qui s’ajoute maintenant à Jacob Blake Jr.