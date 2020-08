Nom: Mike D’Antoni

Âge: 69

Expérience: 14 ans comme entraîneur-chef à Denver, Phoenix, New York, Los Angeles, Houston; deux ans comme assistant à Denver et Phoenix; un an comme entraîneur-chef associé à Philadelphie

Dossier de coaching: 672-527 en saison régulière, 52-51 en séries éliminatoires (au 30/08/20)

Aperçu

Si Ty Lue est le nom le plus en vogue sur le marché des entraîneurs d’agents libres, Mike D’Antoni pourrait être le même pour les entraîneurs actuellement employés. La situation bizarre à Houston voit D’Antoni et les Rockets à un match d’une place en demi-finale de la Conférence Ouest et aussi l’entraîneur-chef dans ses derniers jours et semaines à la tête.

Au début de la saison, qui semble il y a bien longtemps, D’Antoni a demandé une prolongation de contrat qui ne intéressait pas le propriétaire des Rockets, Tillman Fertita. Le résultat a été que les deux parties ont rompu les pourparlers avec apparemment aucun espoir de réconciliation.

Pour l’instant, D’Antoni se dirigera vers une agence libre d’entraînement à la fin de la saison des Rockets. Comme Lue, D’Antoni entretient une relation avec David Griffin, le vice-président exécutif des opérations de basketball des Pélicans, alors qu’il entraînait les Phoenix Suns pendant le temps de Griffin au front office.

Griffin avait déjà eu la chance d’engager Mike D’Antoni en 2014 après avoir limogé Mike Brown à Cleveland. Mais D’Antoni, qui à ce moment-là venait de démissionner de son poste d’entraîneur-chef des Lakers après deux saisons tumultueuses, n’a pas été retenu pour le poste.

Depuis lors, D’Antoni a été à la pointe de la révolution du petit ballon et a guidé Houston au bord de la finale de la NBA en 2018. Comme Lue, cependant, D’Antoni cherchera probablement à diriger des équipes en lice, peut-être même plus que Lue étant donné qu’il a plus de 20 ans son aîné.

Mais avec une composition conçue pour correspondre à celle de Gentry, un ancien assistant de D’Antoni, il est parfaitement adapté pour jouer le style de petite balle d’Antoni. Est-ce que cela plus sa relation avec Griffin suffirait à le persuader d’aller à la Nouvelle-Orléans?

Style de coaching

Même avant la date limite des échanges de cette saison, D’Antoni était connu comme l’un des pionniers du mouvement de la petite balle, du rythme et de l’espace. Au cours des séries éliminatoires 2017-2018, les Warriors ont fait tout leur possible pour créditer D’Antoni pour avoir ouvert la voie à la nouvelle ère du basket-ball.

Depuis la saison 2016-17, lorsque D’Antoni a pris la relève à Houston, les Rockets se sont classés premiers en tentatives de trois points chaque saison et ont été deux fois parmi les trois premiers en rythme. Avec James Harden en tête, l’équipe a adopté une approche entièrement moderne dans son approche offensive, tirant presque exclusivement de derrière l’arc ou sur le bord.

En comparaison avec les Pélicans, ce n’est pas si différent, même si la Nouvelle-Orléans a certainement pris beaucoup plus de tirs à mi-distance cette saison.

Bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure D’Antoni était spectateur ou voix active en la matière, les Rockets se sont pleinement engagés dans la stratégie de la petite balle à la date limite des échanges en ne jouant pas un véritable centre et en optant entièrement pour l’espacement et le tir.

Le résultat a été près de 50 trois points par match et une équipe rajeunie qui a fait une course en séries éliminatoires. La durabilité de cette approche est sujette à débat, mais c’est une preuve supplémentaire que D’Antoni n’a pas peur de contester la norme et de repousser les limites.

Avec les Pélicans, il aurait une liste qui répondrait largement à ses besoins. Zion Williamson en tant que centre peut se produire, mais trois points à un rythme élevé se produiraient certainement. Pour une équipe qui compte déjà beaucoup de gardes, D’Antoni serait mieux à même d’utiliser la liste.

Comment il s’intégrerait à Lonzo Ball

Le système offensif de D’Antoni a longtemps été basé sur de lourdes situations de pick-and-roll et de spot-up. À Houston, ces chiffres ont chuté car le style d’isolement de Harden a façonné l’attaque, mais les restes sont toujours là. Cette saison, l’utilisation du pick-and-roll des Rockets a chuté au plus bas de la ligue, mais l’équipe est toujours sixième en termes de points par possession, par Synergy.

Mais Lonzo Ball n’est guère un maestro pick-and-roll. Bien que ce soit sa deuxième action offensive la plus courante cette saison, il a terminé dans le 11e centile avec seulement 0,581 point par possession. Il était en fait décent pour passer des actions de pick and roll, se classant dans le 66e centile sur ses passes.

Cela signifie également qu’il ne se classe que dans le quatrième percentile tout en le portant au panier après avoir dribblé le choix, une zone avec laquelle il a encore du mal et une zone de défense contre lui. Sur les 182 actions sur écran de balle à un seul couvert cette saison pour Ball, plus de la moitié ont vu la défense passer au-dessus du choix, plus de deux fois plus de fois qu’elles sont passées sous l’écran.

La solution pourrait être aussi simple que de ne pas avoir Ball pour exécuter des écrans de balle et le faire repérer, un domaine dans lequel il était bien meilleur et beaucoup plus amélioré cette saison. De plus, les Pélicans ont d’autres options d’écran à billes à Brandon Ingram et Jrue Holiday, qui ont tous deux été beaucoup plus efficaces dans les actions de pick-and-roll cette saison.

Une formation avec Ingram, Holiday, Ball, Williamson et JJ Redick, qui n’ont joué que six minutes ensemble cette saison, pourrait être une des plus fréquemment utilisées sous D’Antoni, par exemple.

L’arrivée de D’Antoni changerait certainement la façon dont Ball devrait jouer, mais ce n’est peut-être pas pour le pire.