La fusillade de Jacob Blake à sept reprises par des policiers à Kenosha, dans le Wisconsin, a ajouté une couche de tristesse, de colère et de frustration à la bulle de la NBA, où la ligue majoritaire noire a de nouveau dû faire face à des problèmes de brutalité policière et de violence raciale. LeBron James a réagi après le match 4 d’hier soir en discutant des frustrations et de la peur que les Noirs ressentent dans ce pays, à la fois avec la police et les citoyens armés qui commettent des violences. Mais la conversation de mardi a un peu changé avec deux équipes, les Boston Celtics et les Raptors de Toronto, qui se préparent à débuter leur série de deuxième tour plus tard cette semaine.

Les joueurs des deux équipes ont exprimé leur désillusion sur le fait que peu de choses ont changé après avoir atteint la bulle, malgré le message de justice sociale de la ligue, tout en reconnaissant également que les deux équipes ont discuté de ne pas jouer.

Marcus Smart des Celtics a déclaré que ce que la NBA essayait de faire ne fonctionnait pas.

Le garde des Raptors, Norman Powell, a également déclaré qu’un boycott faisait partie des sujets discutés tout en soulignant à quel point il était fatigué de devoir parler du même problème encore et encore sans que rien ne change.

LeBron a déclaré après le match que son esprit était à la fois concentré sur la tâche des Lakers sur le terrain mais aussi sur la façon d’améliorer la vie des Noirs. Mais il est devenu clair que ce que ressent LeBron n’est pas le seul sentiment fort parmi les joueurs de la bulle d’Orlando. Le premier match des Celtics-Raptors est prévu jeudi.