Les Rockets continuent de dire que le garde All-Star Russell Westbrook (souche quadruple droite) se rapproche d’un retour. Mais dans le rapport sur les blessures de dimanche, l’ancien joueur par excellence reste inscrit comme absent pour le quatrième match de lundi de la série éliminatoire du premier tour entre Houston et Oklahoma City.

L’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni, a déclaré la semaine dernière que la nouvelle imagerie par IRM avait montré une amélioration dans le quad de Westbrook et qu’il avait commencé à courir et à faire des activités limitées sur le terrain à partir de vendredi.

Mais il a aussi concédé que la position d’avantage de Houston dans la série des sept meilleurs leur permettait d’être plus prudents avec Westbrook. Même après avoir perdu le troisième match de samedi, les Rockets mènent toujours par une marge de 2-1.

En ce qui concerne Westbrook, voici ce que D’Antoni a dit lors de l’entraînement de dimanche:

Je sais qu’aujourd’hui s’est très bien passé, qu’il travaille vraiment dur, et on a l’impression qu’il se rapproche. Il vit dans la salle d’entraînement et y met beaucoup de mouvement maintenant, pour qu’il puisse atteindre 100%.

Les caméras automatisées de la NBA à la «bulle» de Disney World ont capturé Westbrook en train de subir une série d’exercices dimanche.

Bien que Westbrook soit répertorié comme sorti pour le match 4 de lundi, cette liste n’est pas contraignante. Par exemple, le Thunder a répertorié Lu Dort comme étant informé de son rapport de blessure un jour avant le match 2, uniquement pour le mettre à niveau le jour du match. Cependant, c’est clairement l’exception à la règle habituelle.

Westbrook a raté deux matchs en raison d’une blessure au quad droit avant de revenir 28 minutes le mardi 11 août. Il a de nouveau été exclu le lendemain en raison d’une blessure au même quad, et il n’a plus joué depuis. Le cinquième match de mercredi serait 15 jours depuis sa dernière activité de jeu.

Lundi dernier, un rapport indiquait que les Rockets espéraient qu’il pourrait revenir dès le week-end. Cependant, ce rapport est intervenu avant que Houston ne prenne la tête de la série, qu’ils détiennent toujours. Il se peut que les Rockets ne soient pas disposés à prendre des risques avec Westbrook, tant qu’ils détiennent toujours l’avantage. (Il est intéressant de noter qu’ils ont remporté les matchs 1 et 2 à deux chiffres sans lui, et ont presque gagné le 3e match)

Maintenant âgé de 31 ans, Westbrook a en moyenne 27,2 points, 7,9 rebonds et 7,0 passes décisives en 35,9 minutes par match au cours d’une brillante première saison à Houston. Neuf fois All-Star de la NBA et MVP 2017, Westbrook a atteint un sommet en carrière de 47,2% en saison régulière avec les Rockets – dont l’approche de la petite balle a ouvert plus d’occasions d’attaquer la jante. Il est le deuxième buteur de l’équipe, derrière le seul finaliste MVP James Harden.

Le match 4 entre les Rockets et le Thunder débute à 15h00. Central lundi, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.