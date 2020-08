Le grand homme légendaire des Boston Celtics, Bill Russell, est retourné sur le site du discours «I have a Dream» de Martin Luther King à l’occasion du 57e anniversaire de la marche du roi à Washington à la lumière des manifestations pour les droits civiques – et des problèmes qui les ont rendues nécessaires , même maintenant – saisissant le pays.

«Vous savez, j’étais ici lorsque Martin Luther King a prononcé ce discours – j’étais dans le public», a expliqué Russell, qui était un militant des droits civiques accompli et dévoué, assez courageux pour organiser des cliniques de basketball intégrées devant le Klu Klux Klan, juste pour faire avancer la cause.

Pour Russell, c’était quelque chose qu’il se sentait obligé de faire, parce que c’était la bonne chose à faire et parce qu’il en était capable.

Il aurait pu être sur scène avec King pour le travail qu’il a effectué, mais s’en est remis à d’autres qui ont organisé la marche sur Washington – Russell pensait qu’il était simplement là dans un rôle de soutien de toute façon.

« Je n’avais rien à dire, de toute façon », a-t-il plaisanté en parlant lors du 50e anniversaire de l’événement.

«Cela semblait si lointain», a-t-il ajouté lors de sa dernière visite.

«Pour nous qui étions profondément impliqués, les changements ont été très lents. C’est comme marcher dans la rue un pas à la fois. Je me suis rencontré à la marche sur Washington. En fait, j’ai été invité à monter sur scène, mais j’ai refusé respectueusement. Mon père me disait que pour survivre, les hommes noirs devaient comprendre la blancheur pour survivre, mais ce n’était pas vrai dans l’autre sens, et il faut donc tracer son propre chemin.

«Ce que j’ai essayé de faire, c’est de soutenir tous ces gars», a-t-il ajouté, une habitude qu’il a gardée jusqu’à présent.

Il a été un fervent partisan des Celtics et des joueurs de la NBA assumant le même rôle.

Plus récemment, il a félicité ses collègues anciens de la NBA pour avoir pris position contre le racisme systémique qui tue, mutile et incarcère des hommes et des femmes noirs aux États-Unis jusqu’à présent.

Les joueurs de la NBA qui se battent aujourd’hui pour l’égalité des droits et la justice devant la loi pour George Floyd, Breonna Taylor, Jacob Blake et tant d’autres à bien des égards suivent toujours la piste que le centre de la Louisiane a tracée il y a tant d’années en tant qu’athlète utilisant sa plate-forme à grand personnel. risque.

Maintenant, il encourage les autres à rappeler le pouvoir massif de l’action collective et à exploiter son pouvoir avec le pouvoir de l’isoloir en novembre.

Ne le laissons pas tomber.