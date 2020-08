Après avoir renvoyé l’entraîneur-chef Nate McMillan à la suite d’une défaite en série au premier tour des séries éliminatoires de la NBA, les Indiana Pacers pourraient poursuivre l’embauche de l’entraîneur des Houston Rockets, Mike D’Antoni, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Bien que D’Antoni soit le deuxième entraîneur le plus âgé de la ligue à 69 ans, il a clairement indiqué qu’il souhaitait continuer à entraîner pendant plusieurs saisons supplémentaires. Cependant, le contrat de quatre ans qu’il a signé en rejoignant les Rockets en 2016 expire après cette saison. Ainsi, un nouvel accord est nécessaire.

Les Rockets ont tenté de prolonger D’Antoni à l’été 2019 pendant au moins une saison, mais les parties n’ont pas pu parvenir à un accord financier. Cependant, ils ont promis de revenir sur ces discussions après cette saison.

Le libellé du tweet de Wojnarowski indique que D’Antoni serait une cible de l’Indiana «s’il devenait disponible», ce qui semblerait suggérer que D’Antoni pourrait rester dans les parages et ne pas frapper du tout le marché.

La semaine dernière, le vétéran des Rockets, P.J. Tucker, a fortement approuvé D’Antoni en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe.

« Il est toujours avec nous, quoi qu’il arrive », a déclaré Tucker. Il a continué:

Il est le premier à entrer et à dire qu’il va être blâmé. Il nous regardera toujours et aura le même comportement. Avoir un groupe de vétérans et des gars qui ont été autour, avoir un entraîneur sur lequel vous pouvez compter, être toujours là et nous soutenir quoi qu’il arrive, je pense que c’est important. Je pense que c’est pourquoi tous les membres de notre équipe iront se battre pour lui.