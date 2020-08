LaMelo Ball a fait des vagues mercredi matin avec sa décision surprise de rejoindre Puma. Alors que sa relation avec Big Baller Brand avait été pratiquement inexistante depuis plus d’un an, rien ne suggérait que LaMelo cherche des entreprises et des marques avec lesquelles signer.

Le déménagement met fin à ce qui fut longtemps une relation tumultueuse avec la marque. Alors que Big Baller Brand était responsable des MB1 d’origine, ces chaussures n’ont jamais eu le battage médiatique des chaussures de Lonzo Ball et étaient la seule chaussure signature créée pour le plus jeune frère de Ball.

Compte tenu du marketing autour de la MB1 et de LaMelo – la chaussure qui fait de lui le plus jeune joueur avec une sneaker signature – il semble avec le recul que la chaussure était plus un coup de publicité qu’une véritable tentative de construction d’une marque.

Il n’ya pas eu de mot officiel indiquant que le mouvement de mercredi signifie que Ball n’est plus associé à Big Baller Brand. Mais toute forme de connexion entre les deux marques aurait certainement été digne d’intérêt dès le saut.

La décision de LaMelo laisse maintenant la question de savoir si Lonzo suivra. Bien que sa relation avec l’entreprise n’ait pas été aussi controversée, comme LaMelo, son association avec Big Baller Brand a été au mieux éloignée.

Beaucoup peuvent pointer du doigt les paroles du dernier album de Lonzo et indiquer qu’il est attaché à la marque. Mais Ball a admis dans une interview avec Ronnie 2K de renommée NBA2K que la plupart des chansons ont été écrites en 2018, avant la situation d’Alan Foster qui a creusé un fossé dans l’entreprise familiale.

Depuis lors, aucun des deux frères de Ball n’a été aperçu dans de nombreux vêtements de la marque Big Baller. LaMelo a passé une grande partie de sa saison à Illawarra avec la chaussure signature de Kevin Durant tandis que Lonzo a joué toute sa saison à la Nouvelle-Orléans avec des Kobes.

L’avenir des baskets de Lonzo est donc presque entièrement en suspens. Il a déclaré que Kobes était sa chaussure préférée pour jouer. À la suite de la situation de Foster, il a fait des vagues lui-même avec une photo similaire aux publicités Nike sur son Instagram.

La connexion avec Lonzo et LeBron James reviendra toujours, et James est un athlète Nike de longue date et à vie. Que Nike soit intéressé par la signature de Ball, cependant, est une autre histoire.

Bien que Roc Nation et Puma aient un lien, il n’y a pas de lien exclusif entre les deux. Kyrie Irving est l’un des meilleurs clients de Roc Nation et l’un des athlètes les plus populaires de Nike. L’athlète de football le plus célèbre de la société, JuJu Smith-Schuster, est un athlète Adidas.

Lonzo n’était pas au courant du même type de rencontres que LaMelo a eues pendant la saison NBA. Compte tenu de la durée de la pandémie, Lonzo aurait pu prendre des réunions avec des fabricants de chaussures pendant la pause.

Sans aucune rumeur, ce n’est guère plus que de deviner aveuglément où Lonzo va se retrouver. Mais le mouvement de LaMelo a peut-être prédit un avenir sombre pour l’état de Big Baller Brand.