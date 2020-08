Les plus jeunes fans de la NBA n’ont pas vu le Kings de Sacramento dans les playoffs. Quelque chose qui ne parle pas très bien de la franchise violette, et c’est que depuis 2007 cette mauvaise séquence a commencé, ils ne semblent pas lever la tête. Bien qu’ils aient bon espoir Luke Walton renflouer le navire. Ces dernières années, les Kings ont été la cible du ridicule pour ne pas avoir sélectionné Luka doncic dans le repêchage 2018.

Avec lequel plus de carburant a été ajouté au feu qu’ils ont à Sacramento. Son projet actuel n’est pas si mal avec des jeunes intéressants, mais rester en dehors des séries éliminatoires et voir ce que fait le Slovène ne devrait pas plaire aux bureaux et aux fans.

Pour essayer de contrer cela, Walton devra travailler très dur même s’il est toujours à la recherche d’un directeur général pour diriger la franchise. Des sources de la ligue assurent à Sacramento Boe que l’entraîneur restera dans son rôle la saison prochaine, peu importe qui arrive GM.

« Le nouveau directeur général décidera finalement du sort de ce personnel d’entraîneurs, mais pas plus tard que lundi, des sources de la ligue ont déclaré que The Sacramento Bee Walton est en sécurité et entraînera l’équipe la saison prochaine. Les Kings assurent Walton et indiquant clairement aux candidats potentiels qu’ils n’ont pas l’intention de faire un changement d’entraîneur avant la saison 2020-21 », a déclaré Jason Anderson de la sortie susmentionnée. Il semble donc confirmé que De’Aaron Fox et sa compagnie continueront d’évoluer avec le même technicien. Quelque chose qui aide à donner une certaine stabilité à un projet qui en a besoin.

Walton a de bonnes relations dans la ligue et les Kings tentent désespérément d’améliorer sa réputation. Dire à plusieurs reprises à Walton que son travail est sûr de ne le licencier que dans quelques semaines ne serait pas la meilleure chose, il serait donc très rare de le voir en dehors de Sacramento.