Si la semaine passée à la NBA a fourni une sorte de leçon, c’est que l’action en matière de justice sociale est infiniment plus significative que les mots. Personne ne le montre plus que la légende des Los Angeles Lakers, Magic Johnson, qui au-delà d’être le visage de tant de causes importantes, n’a pas hésité à opérer un véritable changement.

Au cours de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, un grand nombre de petites entreprises ont du mal à rester à flot, car la distance sociale et les limites d’occupation ont forcé les gens à apporter des changements sans précédent. Ces changements ont seulement aidé les grandes entreprises à accroître leur part de marché.

Pour lutter contre cela – et en tant que cause de justice sociale – la société Equitrust de Johnson a contribué à financer 100 millions de dollars en prêts du programme de protection des chèques de paie pour les femmes et les entreprises appartenant à des minorités. Les efforts de Johnson ont depuis été élargis pour fournir 225 millions de dollars supplémentaires:

Je suis ravi d’annoncer que ma société Equitrust, avec nos partenaires MBE Capital Partners et Carver Federal Savings Bank, a financé 325 millions de dollars en prêts PPP pour les femmes et les entreprises appartenant à des minorités! Nous avons commencé avec un engagement de 100 millions de dollars, mais nous avons reçu plus de 21 000 demandes. – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 27 août 2020

Il était important pour nous de fournir les 225 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les nombreuses entreprises essentielles à nos collectivités. – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 27 août 2020

Les contributions représentent une somme d’argent importante qui contribuera grandement à faire en sorte que les femmes et les entreprises appartenant à des minorités puissent mieux survivre à la pandémie en cours. Avec autant de défis difficiles qui se déroulent actuellement, Johnson a décidé d’utiliser sa richesse et sa plate-forme pour créer un changement positif pour la communauté.

Alors que la NBA redouble désormais son engagement en faveur de la justice sociale à la suite du boycott des joueurs, il semble que l’objectif soit enfin là où il doit être.

Bien que les sports eux-mêmes fournissent une distraction pour les gens, cette distraction va désormais s’accompagner d’un changement pour le mieux aux États-Unis. Johnson semble montrer la voie à cet égard.

NBA et l’Association des joueurs acceptent trois engagements avant de reprendre le jeu

L’investissement caritatif de 225 millions de dollars de Johnson dans la communauté intervient en même temps que la NBA et la Players Association acceptent de reprendre le jeu avec trois engagements.

L’accessibilité des votes, les dons et les publicités fondées sur la réforme ne sont que quelques-unes des choses sur lesquelles les officiels de la ligue et les gouverneurs d’équipe ont convenu à la suite des troubles aux États-Unis.

