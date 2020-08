Les 76ers de Philadelphie travaillent toujours à travers un balayage embarrassant lors de la première ronde des séries éliminatoires aux mains des Boston Celtics. Ce n’était pas une bonne série pour un certain nombre de Sixers, y compris leur joueur le mieux payé.

Tobias Harris, qui a obtenu un contrat de 180 millions de dollars sur 5 ans à l’intersaison 2019, a eu une solide saison régulière avec une moyenne de 19,6 points. Cependant, il a été un gâchis complet dans les séries éliminatoires car il n’a récolté que 15,8 points en moyenne et il a tiré 2 en 15 au plus profond de la série.

Pourtant, les Sixers considèrent Harris comme un leader, surtout après son retour dans le quatrième match pour essayer d’aider son équipe après avoir subi une lacération oculaire au troisième quart.

« Pour beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre sens, pour que quelqu’un comme Tobias descende comme ça, et revienne, et revienne toujours et essaie de finir le jeu, ça montre son cœur, ça montre qu’il est un leader, » dit le jeune Shake Milton. «Vous pouvez vraiment vous rallier à un effort comme celui-là.»

Harris a assumé un peu ce rôle cette saison, car il a beaucoup fait pour essayer de garder l’équipe ensemble. Il a coordonné des dîners d’équipe et a également été la principale voix dans la bulle pour diriger leur mouvement de justice sociale. À 28 ans, il a encore beaucoup à apprendre et à améliorer, mais il peut être une raison pour laquelle l’équipe change les choses.

«Pour être honnête, juste pour continuer à m’améliorer et amener mes coéquipiers à continuer à s’améliorer aussi et à nous garder ensemble», a expliqué Harris. «Je pense que c’est l’une des choses les plus importantes. Si vous regardez cette année, nous avons traversé des hauts et des bas qui auraient pu vraiment entraîner un ralentissement à de nombreux moments différents, mais nous avons pu rester avec, rester positifs et nous avons des gars formidables dans cette équipe. «

Ce sera une intersaison importante pour le vétéran du Tennessee. Philadelphie va avoir besoin de lui pour quitter cette performance en séries éliminatoires, car ils devront probablement être avec lui au moins au cours des prochaines saisons. Son contrat sera difficile à déplacer.

«Tobias, comme il l’a dit lors de sa conférence de presse, n’était pas satisfait de sa performance en séries éliminatoires», a déclaré le directeur général Elton Brand. «En saison régulière, il avait un excellent niveau All-Star en saison régulière si nous gagnions plus de matchs. Je suis intéressé de voir comment il revient, à quel point il travaille dur parce qu’il est vraiment motivé pour montrer qu’il est le chef de cette équipe. »

Pour Harris et les Sixers, le travail commence maintenant pour la préparation de la saison 2020-21. Il va devoir rebondir.