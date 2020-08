Le désormais célèbre stomp de Marcus Morris à Luka Doncic Il continue de susciter l’intérêt de millions de personnes à travers le monde et bien plus encore après que le Slovène ait montré son souhait que ce ne soit pas exprès, après avoir rapporté qu’il recevait des insultes constantes de la part du joueur des Los Angeles Clippers. Avant que la répercussion ne se produise, le protagoniste des Angelenos est sorti. « Je joue en respectant mes rivaux et moi-même. Penser que je veux blesser quelqu’un est fou pour moi après 10 ans à jouer contre les meilleurs. Le basketball n’a jamais été assez sérieux pour faire quelque chose comme ça, concourir et tout donner, c’est pourquoi Je joue et je ne vais pas m’excuser pour cette merde », a-t-il déclaré sur son profil Twitter.

Je joue à ce jeu avec un niveau de respect pour moi-même et les autres joueurs. Penser que j’essaierais de blesser quelqu’un est fou pour moi. 10 ans contre les meilleurs. Je me tiens sur la morale et le travail acharné. Je suis en compétition et je le laisse là-bas à chaque match. – Marcus Morris (@ MookMorris2) 26 août 2020