Dans toute l’histoire des séries éliminatoires de la NBA, le meilleur des sept séries à égalité 2-2 est remporté plus de 80% du temps par le vainqueur du cinquième match.

C’est ce qui est en jeu samedi à la «bulle» de la NBA dans une bataille entre les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder. Le match 5 a été annoncé à 17h30. Central, avec une émission nationale sur TNT et régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.

Les scénarios ne manquent pas. Le garde All-Star Russell Westbrook est de retour d’une blessure et fait ses débuts en séries éliminatoires avec les Rockets. La série est de retour après un retard inattendu de trois jours en raison des protestations des joueurs de la NBA liées à la justice sociale. Le retour de Westbrook change également la formation de départ de Houston pour la première fois, avec Danuel House Jr. passant au banc. Ces changements sont-ils suffisants pour casser une séquence de deux défaites dans la série et amener Houston au bord du deuxième tour?

Contrairement aux deux dernières défaites, le cinquième match de samedi est un «match à domicile» pour les Rockets – et ils sont entrés 2-0 dans cette série en tant qu’équipe à domicile. Mais comme tous les matchs éliminatoires se déroulent sans fans dans la bulle de la NBA en Floride, tout ce que cela signifie vraiment, ce sont des fans virtuels supplémentaires et plus de sons «maison» via le système de sonorisation. Ainsi, le record parfait de 4-0 pour les équipes à domicile de la série est probablement une coïncidence.

Jetez un œil aux meilleures photos du cinquième match de samedi à Disney World et revenez régulièrement sur RocketsWire pour la couverture après-match et les mises à jour tout au long de la série. Le match 6 est prévu pour lundi.

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Houston Rockets garde Russell Westbrook (0) non le…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Houston Rockets garde Russell Westbrook (0) sur le terrain avant de jouer au Thunder d’Oklahoma City dans le cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Russell Westbrook (0) tire sur le…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets Russell Westbrook (0) tire le ballon contre le gardien du Thunder d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (2) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets James Harden (13) tire sur le…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, James Harden (13), tire le ballon contre le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Luguentz Dort (5) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder guard Luguentz Dort (5) conduit…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Luguentz Dort (5), se rend au panier contre le gardien des Houston Rockets, James Harden (13) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Russell Westbrook (0) réagit pendant…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, Russell Westbrook (0), réagit au premier trimestre contre le Thunder d’Oklahoma City dans le cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets Danuel House Jr. (4) tire…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets Danuel House Jr. (4) tire le ballon contre le centre d’Oklahoma City Thunder Nerlens Noel (9) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Eric Gordon (10) tire sur le…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, Eric Gordon (10), tire le ballon contre l’attaquant d’Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari (8) et le centre Steven Adams (12) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Russell Westbrook (0) se rend à…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Houston Rockets garde Russell Westbrook (0) conduit au panier contre le gardien d’Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander (2) et garde Luguentz Dort (5) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 sur le terrain Maison. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Austin Rivers (25 ans) s’entretient avec…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, Austin Rivers (25), s’entretient avec le gardien James Harden (13) au cours du premier trimestre contre le Thunder d’Oklahoma City dans le cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Houston Rockets garde Russell Westbrook (0) et Oklahoma…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Houston Rockets garde Russell Westbrook (0) et Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) vont pour le ballon contre Oklahoma City Thunder guard Chris Paul (3) regarde au cours du premier trimestre dans le cinquième match du premier tour du 2020 Playoffs NBA au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder garde Dennis Schroder (17) conduit…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde d’Oklahoma City Thunder Dennis Schroder (17) se rend au panier contre l’attaquant des Houston Rockets P.J. Tucker (17) au cours du deuxième trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien Chris Paul (3) du Thunder d’Oklahoma City passe…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul (3), passe le ballon contre le gardien des Houston Rockets Eric Gordon (10) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Chris Paul (3), gardien du Thunder d’Oklahoma City, conduit…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul (3), se rend au panier contre le gardien des Houston Rockets, Eric Gordon (10) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Chris Paul (3), gardien du Thunder d’Oklahoma City, conduit…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul (3), se rend au panier contre le gardien des Houston Rockets, Eric Gordon (10) au cours du premier trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets, Robert Covington (33 ans), tire le…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets, Robert Covington (33), tire le ballon contre le garde du Thunder d’Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander (2) au cours du deuxième trimestre du cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Russell Westbrook (0) réagit pendant…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, Russell Westbrook (0), réagit au deuxième trimestre contre le Thunder d’Oklahoma City dans le cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder garde Dennis Schroder (17) tire…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder guard Dennis Schroder (17) tire le ballon au cours du deuxième trimestre contre les Houston Rockets dans le cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder garde Luguentz Dort (5) dunks…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder guard Luguentz Dort (5) dunks le ballon contre Houston Rockets avant Danuel House Jr. (4) au cours du premier trimestre dans le cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’entraîneur-chef des Houston Rockets, Mike D’Antoni, réagit pendant…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’entraîneur-chef des Houston Rockets, Mike D’Antoni, réagit au premier trimestre contre le Thunder d’Oklahoma City dans le cinquième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à The Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder garde Luguentz Dort (5) tire…

29 août 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Luguentz Dort (5), tire le ballon contre l’attaquant des Houston Rockets, Robert Covington (33) au cours du deuxième trimestre du cinquième match du premier tour des séries éliminatoires de la NBA 2020 au Field House. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus