Avec leur série éliminatoire de premier tour et potentiellement l’héritage des joueurs et des équipes, les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder sont en cours dans un match décisif 7 mercredi soir.

Pour Chris Paul d’Oklahoma City et Russell Westbrook de Houston, c’est une occasion de se venger contre l’équipe qui les a échangés lors de la dernière intersaison. Pour James Harden, c’est un affrontement contre son ancienne co-star.

Les trois gardes All-Star et futurs Hall of Famers sont toujours à la recherche de leur premier championnat NBA. Avec Paul maintenant âgé de 35 ans et Harden et Westbrook tous deux âgés de 31 ans, ils sont tous bien conscients que leur fenêtre en tant que joueur d’élite ne restera pas ouverte pendant trop d’années.

Pour au moins un membre de ce trio, et potentiellement deux, le voyage 2020 se terminera mercredi soir à la «bulle» de la NBA en Floride. Dans ce cas, le mantra «gagner ou rentrer à la maison» s’intègre parfaitement.

Houston est techniquement l’hôte du match 7, et à ce stade, l’équipe locale est un parfait 6-0 dans la série. Mais avec tous les matchs éliminatoires tenus sans fans dans la bulle, tout ce que cela signifie vraiment, ce sont des fans virtuels supplémentaires et plus de sons «maison» via le système de sonorisation. Ainsi, le record parfait pour les équipes à domicile de la série est probablement une coïncidence.

Jetez un œil aux meilleures photos du 7e match de mercredi à Disney World et revenez régulièrement sur Fil de fusées et OKC Thunder Wire pour la couverture et les mises à jour d’après-match. Le vainqueur de la série affrontera les Lakers de Los Angeles au deuxième tour des éliminatoires de la Conférence Ouest, le premier match étant prévu vendredi soir.

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Chris Paul (3), gardien du Thunder d’Oklahoma City, conduit…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul (3), conduit entre le gardien des Houston Rockets Russell Westbrook (0) et l’attaquant P.J. Tucker (17) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Russell Westbrook (0) roule contre…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets, Russell Westbrook (0), conduit contre le garde de tOklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander (2) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets P.J. Tucker (17) se bat avec…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets P.J. Tucker (17) se bat avec l’attaquant d’Oklahoma City Thunder Darius Bazley (7) pour un ballon au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets Jeff Green (32 ans) tire sur…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets Jeff Green (32) tire sur l’attaquant d’Oklahoma City Thunder Darius Bazley (7) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des séries éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder garde Shai Gilgeous-Alexander (2) conduit…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (2) passe devant le gardien des Houston Rockets Russell Westbrook (0) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Eric Gordon (10) passe le…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, Eric Gordon (10), passe le ballon contre le gardien d’Oklahoma City Thunder, Dennis Schroder (17) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder Darius Bazley (7) fait…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder Darius Bazley (7) fait un panier de trois points sur l’attaquant des Houston Rockets P.J. Tucker (17) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder Darius Bazley (7) réagit…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder Darius Bazley (7) réagit après avoir fait un panier de trois points contre les Houston Rockets au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets P.J. Tucker (17 ans) fait un…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets P.J. Tucker (17) marque un panier de trois points contre l’Oklahoma City Thunder au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Eric Gordon (10) dribble le…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, Eric Gordon (10), dribble le ballon contre le gardien d’Oklahoma City Thunder Dennis Schroder (17) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder garde Dennis Schroder (à gauche) poursuit…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien d’Oklahoma City Thunder, Dennis Schroder (à gauche), poursuit le ballon contre l’attaquant des Houston Rockets, Robert Covington (à droite) pendant la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder, Danilo Gallinari (8) parle…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder, Danilo Gallinari (8), s’entretient avec le garde Dennis Schroder (17) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 contre les Houston Rockets à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, James Harden (13), dribble le…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, James Harden (13), dribble le ballon contre le garde d’Oklahoma City Thunder, Luguentz Dort (5) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets, Robert Covington (33 ans), célèbre après…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant des Houston Rockets, Robert Covington (33), célèbre après avoir fait un panier de trois points contre l’Oklahoma City Thunder au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari (8) contrôle…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’attaquant d’Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari (8) contrôle le ballon contre le gardien des Houston Rockets Eric Gordon (10) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Chris Paul (3), gardien du Thunder d’Oklahoma City, conduit…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde d’Oklahoma City Thunder Chris Paul (3) conduit contre l’attaquant des Houston Rockets Robert Covington (33) et le garde James Harden (13) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde du tonnerre d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (2) est…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (2) subit la pression du gardien des Houston Rockets Russell Westbrook (en haut) et du gardien James Harden (13) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des Playoffs NBA 2020 à ESPN Wide World of Complexe sportif. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Oklahoma City Thunder garde Shai Gilgeous-Alexander (2) passe…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien du Thunder d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (2) passe le ballon contre le gardien des Houston Rockets Russell Westbrook (0) et le garde James Harden (à droite) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des Playoffs NBA 2020 à ESPN Wide World du complexe sportif. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’entraîneur-chef des Houston Rockets, Mike D’Antoni, réagit pendant…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’entraîneur-chef des Houston Rockets, Mike D’Antoni, réagit au cours de la première moitié du septième match du premier tour des Playoffs NBA 2020 contre l’Oklahoma City Thunder au ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets James Harden (13) tire contre…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets, James Harden (13), tire contre l’Oklahoma City Thunder au cours de la première moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Chris Paul (3), gardien du Thunder d’Oklahoma City, conduit…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde d’Oklahoma City Thunder Chris Paul (3) conduit contre l’attaquant des Houston Rockets Robert Covington (33) et le garde Russell Westbrook (0) au cours de la première moitié du septième match du premier tour des séries éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’entraîneur-chef des Houston Rockets, Mike D’Antoni, réagit pendant…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; L’entraîneur-chef des Houston Rockets, Mike D’Antoni, réagit au cours de la première moitié du septième match du premier tour des Playoffs NBA 2020 contre l’Oklahoma City Thunder au ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le garde des Houston Rockets Russell Westbrook (0) fait un…

2 sept. 2020; Lake Buena Vista, Floride, États-Unis; Le gardien des Houston Rockets Russell Westbrook (0) fait un panier sur le centre d’Oklahoma City Thunder Steven Adams (12) au cours de la deuxième moitié du septième match du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020 à ESPN Wide World of Sports Complex. Crédit obligatoire: Kim Klement-USA TODAY Sports

plus