Bucks de Milwaukee est sur les cordes. La meilleure équipe de la saison régulière perd les demi-finales de l’Est 2-0 contre chaleur de Miami. Dans le deuxième match, ceux d’Erik Spoelstra l’ont emporté 116-114. L’équipe de Floride avait le duel en piste au quatrième quart, mais une série d’erreurs a permis à l’équipe du Wisconsin d’égaliser le duel avec 114 à quatre secondes de la fin. Puis vint la controverse.

Jimmy Butler il a reçu le ballon sur le côté et l’a lancé sous la pression d’Eric Bledsoe. Giannis Antetokounmpo il était en retard à l’action en essayant de bloquer le tir et, bien qu’il n’y ait pas eu de contact précoce, il a fini par toucher Butler légèrement après avoir relâché le ballon. Les arbitres ont interprété le contact comme une faute, Butler a déjà effectué les lancers francs à temps et le Heat a remporté la victoire.

Laissez chacun interpréter l’action. Il ne fait aucun doute qu’Anteto se lève et « caresse » Butler. Il n’y a pas non plus de doute que le contact existe. Une action de ce calibre peut-elle être appelée pour décider d’un match éliminatoire?:

#NBAPlayoffs

QUELLE FÊTE FINALE! Middleton a fait match nul 3-3t1 après une faute invisible, puis Butler a fait à peu près la même chose depuis la ligne. Antetokounmpo faute? Vraiment? 2-2t1 et Miami 2-0 dans la série. TREMENDE pic.twitter.com/oa5xz2G4rn – Pick & Roll (@Pickandrollweb) 3 septembre 2020

La controverse mise à part, la vérité est que les Bucks étaient de nouveau inférieurs aux Heat et qu’ils devront ajuster beaucoup de choses pour gagner une égalité qui les a mis très en difficulté Giannis était le meilleur du duel avec 29 points et 14 rebonds et Krhis Middleton fini avec 23 unités. Mais ce n’était pas assez. À Miami, le meilleur buteur était Goran Dragic avec 23 points. Tyler Herro a contribué 17 depuis le banc. Hero Butler a terminé avec 13 points.