Aujourd’hui commence l’une des demi-finales de la Conférence Est avec le match joué par le Miami Heat et les Milwaukee Bucks. Le Heat, cinquième au classement de la saison régulière, affronte les leaders. Pour arriver ici, Miami s’est débarrassé des Indiana Pacers en quatre matchs, le dernier a remporté lundi dernier par un résultat de 99-87, tandis que les Bucks avaient besoin de cinq matchs pour éliminer l’Orlando Magic, le dernier disputé samedi et avec un résultat de 118 -114.

Miami Heat a profité d’une semaine entière pour se reposer et se préparer pour le match qui ouvre cette demi-finale de l’Est contre Milwaukee après avoir éliminé les Pacers du premier tour de ces Playoffs en quatre matchs. The Heat espère maintenir le niveau de jeu présenté jusqu’à présent, bien que le rival ait évidemment une autre entité. Lors de son dernier match contre les Pacers, le meilleur buteur de l’équipe était Goran Dragic avec un total de 23 points.

Les Heat sont dixièmes en attaque dans ces Playoffs grâce aux 111,3 points qu’ils marquent en moyenne, alors qu’ils sont sixième en rebonds, cinquième en passes décisives donnant une moyenne de 24 par jour et, en plus, ils sont deuxièmes en défense car ils limitent les rivaux jusqu’à les 100,8 points chaque nuit. Le meilleur buteur de l’équipe est Goran Dragic avec une moyenne de 22,8 points, quatre rebonds et cinq passes, tandis que Jimmy Butler ajoute 19,8 points, 5,3 rebonds et quatre passes et Tyler Herro contribue avec 16,5 points et quatre rebonds.

Milwaukee Bucks, pour sa part, s’est remis de son 3-5 contre partiel lors des matchs de saison régulière disputés à Orlando et d’avoir perdu le premier match contre les Playoff Magic, remportant quatre matchs d’affilée. Lors du dernier match joué contre Orlando, Giannis Antetokounmpo a été le meilleur buteur des Bucks avec un total de 28 points et 17 rebonds.

Les Bucks sont sixièmes en attaque grâce aux 116,2 points qu’ils marquent en moyenne, alors qu’ils sont deuxièmes en rebonds, deuxièmes en passes décisives donnant une moyenne de 27,4 passes par match et, enfin, ils sont sixième en défense car ils limitent les rivaux à 107. à chaque rencontre. Le meilleur buteur de l’équipe est Giannis Antetokpunmpo avec une moyenne de 30,6 points, 16 rebonds et 6,8 passes décisives, tandis qu’Eric Bledsoe ajoute 11,6 points et 6,6 passes.

Les Heat ont été plantés en demi-finale de l’Est avec une certaine facilité après avoir vaincu un adversaire qui leur a facilité les choses; Sans tomber dans les comparaisons faciles, l’adversaire de ce soir va donner beaucoup plus de guerre et même si Adebayo sait déjà ce que c’est que de sécher le jeu d’Antetokounmpo, le Heat en général aura besoin de quelque chose de plus s’il veut gagner le match ce soir, par conséquent, nous voyons de plus près une victoire des Milwaukee Bucks.

Jeu: Miami Heat @ Milwaukee Bucks

Pari: Bucks Milwaukee (-5,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.