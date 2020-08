Lors des trois victoires de Houston lors de sa série éliminatoire de premier tour contre Oklahoma City, les Rockets réalisent en moyenne 8,3 revirements par match. En deux défaites contre le Thunder, leurs chiffres d’affaires étaient de 14,5 par match.

L’entraîneur-chef de Houston, Mike D’Antoni, l’a clairement remarqué.

Lors de la déroute historique du cinquième match de samedi, les Rockets n’ont réalisé que 11 revirements, contre 18 pour le Thunder. (Et l’un de ces 11 est venu par Michael Frazier dans le temps des ordures prolongé en fin de match.) Avec la marge finale de 34 points, c’était la plus grande victoire en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise.

Lors du retour de Russell Westbrook après une souche de quad droit, le gardien All-Star a récolté sept passes décisives pour zéro roulement en 24 minutes. La co-vedette James Harden a réduit ses chiffres d’affaires de six dans une défaite dans le quatrième match à trois dans le cinquième match.

Après le match, D’Antoni a expliqué la signification:

C’est quelque chose dont nous parlons toujours et dont nous insistons toujours. Nous avons fait du bon travail à cet égard et nous devrions faire du bon travail. Il n’ya aucune raison de le retourner. À part James et Russell, qui font des jeux, personne d’autre ne devrait avoir de chiffre d’affaires. 10 est un bon nombre. Nous aimerions l’obtenir encore plus bas. C’est une clé de cette série. Si nous pouvons le maintenir en dessous de 10, nous avons un bon tir.

En mettant clairement l’accent sur la défense et la réduction des chiffres d’affaires, les Rockets auront l’occasion, lors du sixième match de lundi soir, de remporter la série et d’avancer au deuxième tour. Historiquement, dans les séries éliminatoires de la NBA à égalité après quatre matchs, le vainqueur du cinquième match a finalement remporté la meilleure des sept séries plus de 80% du temps.

Le match 6 entre les Rockets et le Thunder débute à 20h00. Central, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.