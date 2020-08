Les Milwuakee dollars Ils ont commencé la course aux séries éliminatoires, comment pourrait-il être différent, en tant que l’une des équipes têtes de série à se battre pour le ring. Ce qui n’est pas étonnant d’avoir dans ses rangs une star de la ligue si décisive au niveau de Giannis Antetokounmpo. Bien qu’ils ne soient pas sur un chemin de roses.

L’Orlando Magic a réussi à gagner le premier match et a fait transpirer plus que prévu l’équipe du Wisconsin. La série était déjà 2-1 et pendant les 36 premières minutes du quatrième match, il y avait beaucoup de griffes de la part de la franchise de Floride. Ce n’est qu’à partir d’une course de 18-2 débutant au 4Q que l’équilibre a disparu pour les Bucks. Bien que le Magic ait un dernier mot à dire pour égaliser le score avec seulement 7 points d’intervalle avec 4 minutes restantes.

Marteau majeur. pic.twitter.com/rUkeLdrzE4 – Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 août 2020

Dans les 240 dernières secondes, la surprise d’Orlando n’était pas terminée, les hommes de Mike Bundenholzer dominant à nouveau le match. Dans cette troisième victoire consécutive, une version MVP du Grec était nécessaire, car les cartes de tir de Khris Middleton et Eric Bledsoe étaient très améliorables. Antetokounmpo a eu un grand duel individuel contre Nikola Vucevic, tous deux flirtant avec le triple-double étant la clé de la circulation du ballon de leurs équipes et ajoutant au moins 7 passes décisives alors que chacun dépassait 30 points.

Le résultat final a été 121-106, mettant Milwuakee 3-1 dans le casier et étant à une victoire de la condamnation de leur passage au tour suivant où ils seront confrontés, à l’exception du retour historique des Indiana Pacers, avec le Miami Heat. Mercredi, ils auront ce qui pourrait être le dernier match de ce premier match nul pour eux.